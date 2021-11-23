Кевін Спейсі заплатить $31 мільйон творцям "Карткового будиночка"

Досмикався / Нетфлікс

Кевін Спейсі має заплатити близько 31 мільйона доларів кіностудії MRC, яка знімала для Netflix серіал «Картковий будиночок». Таке рішення було винесено за підсумками арбітражного розгляду.

MRC заявила, що змушена була звільнити Спейсі з «Карткового будиночка», зупинити зйомки шостого сезону серіалу, переписати його сценарій і в результаті скоротити сезон із 13 до восьми епізодів, що завдало студії багатомільйонних втрат, пише Associated Press.

Адвокати Спейсі наполягали, що дії актора не були головним чинником, який завдав студії збитків.

Рішення на користь MRC виніс професійний юрист та арбітр Брюс Фрідман. Спейсі оскаржив це рішення, але за Фрідманом його підтримала панель із трьох арбітрів. Наразі воно направлено до Верховного суду Лос-Анджелеса для затвердження.

Нагадаємо, студія MRC звільнила Кевіна Спейсі із серіалу «Картковий будиночок» у 2017 році, коли CNN написав, що актор схиляв до сексу членів знімальної групи.

Стаття CNN вийшла невдовзі після того, як актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі у спробі схилити його до сексу у 1985 році, коли Реппу було 14 років. Пізніше звинувачення у сексуальних домаганнях проти Спейсі висунули ще близько 30 людей.

Проти актора подали кілька цивільних позовів. Також до суду дійшла одна кримінальна справа — про те, що 2016 року Спейсі хапав за геніталії 18-річного юнака. Актор не визнав провини, заявивши, що йшлося про взаємний флірт. Через півроку справу припинили.

Акторська кар'єра Кевіна Спейсі зруйнована внаслідок сексуального скандалу. Після 2017 року зірка кілька років ніде не знімався.