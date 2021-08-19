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Катя Осадча народила третю дитину

Вчера, 21:40
Вітаємо батьків! - фото 1
Вітаємо батьків!

Телеведуча Катя Осадча народила третю дитину - і це знову хлопчик. То ж батько - шоумен Юрій Горбунов може починати готуватися до тренувань баскетбольної команди.

Про радісну подію зірка повідомила 19 серпня в Instagram, опублікувавши фото, на якому тримає немовля за руку. Осадча також подякувала своєму чоловіку, телеведучому Юрію Горбунову.

«Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці», – написала вона.

Катя Осадча народила третю дитину - фото 208873

«Сьогодні, 19 серпня, о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива, довгоочікувана подія – в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою, наша матуся!! Люблю тебе! Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття – перерізати пуповину і бачити, як з‘являється на світ твоя дитина!! Дякую тобі за це!!» – написав у своєму Instagram Юрій Горбунов.

Катя Осадча народила третю дитину - фото 208874

Це друга спільна дитина для подружжя.

У Каті Осадчої також є син Ілля 2002 року народження від шлюбу з бізнесменом та народним депутатом Олегом Поліщуком, і син Іван 2017 року народження від Юрія Горбунова, з яким Осадча побралась у тому ж році.

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Детектор Медіа
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