Кашель або нежить у дитини не може бути протипоказанням для садочку чи школи

Чи може дитина з нежиттю відвідувати школу або садок / Піксабей

Міністерство охорони здоров’я у Facebook та пояснило, у яких випадках дитині з нежитем не варто відвідувати освітній заклад.

"Якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію COVID-19", – йдеться у повідомленні МОЗ.

МОЗ закликає не відпускати дітей до закладів освіти, якщо у них є такі симптоми:

висока температура,

безперервний кашель,

в’ялість та загальна слабкість,

втрата або зміна нюху або смаку.

"Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок", – наголошують у міністерстві.

Щоб повернутися до навчання, дитина має бути активною, добре почуватися і мати температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.

МОЗ також рекомендує дітям і працівникам освітніх закладів щорічно вакцинуватися проти грипу.