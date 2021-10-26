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Капіталізація Tesla становить понад трільйон доларів

09:30
Людина дійсно в ресурсі - фото 1
Людина дійсно в ресурсі

Капіталізація американського виробника електромобілів Tesla перевищила трильйон доларів. Про це свідчать дані фондової біржі Nasdaq, де торгуються акції компанії.

Акції Tesla виросли більш ніж на 9% після новини про те, що найстаріша у світі компанія з прокату автомобілів Hertz купить у Tesla 100 тисяч електромобілів.

Це найбільша угода щодо купівлі електромобілів в історії. Вона принесе Tesla близько 4,2 мільярда доларів, повідомили джерела Bloomberg.

На тлі зростання акцій Tesla виріс стан засновника компанії Ілона Маска. За даними рейтингів Forbes Real-Time та Bloomberg Billionaires Index, воно вперше перевищило 250 мільярдів доларів.

Tesla вперше досягла капіталізації в трильйон доларів. Це сталося за 11 років після виходу компанії на біржу. Раніше досягти такої капіталізації вдалося лише Apple, Microsoft, Amazon та Alphabet (материнська компанія Google).

Ілон Маск вперше очолив рейтинги найбагатших людей світу у січні 2021 року. До цього протягом трьох років перший рядок у них займав засновник Amazon Джефф Безос.

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