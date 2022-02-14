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Канцлер Німеччини у Києві пообіцяв Зеленському зупинити Росію

18:00
Шольц у Києві - фото 1
Шольц у Києві / ОПУ

14 лютого до Києва завітав новий федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Після зустрічі з Президентом України Олаф Шольц та Зеленський поспілкувалися в Києві й дали пресконференцію в Маріїнському палаці.

Лідери держав, зокрема, висловилися про реалізацію Мінських угод щодо Донбасу, членство України в НАТО і покарання Росії у разі нової агресії проти української держави.

За словами Шольца, Зеленський дав обіцянку щодо реалізації політичної частини "Мінська".

У відповідь Шольц запевнив у підтримці України.

"Ми багато працюємо над пакетом санкцій. Ми вели переговори з Росією, ми рішуче сказали, що так буде (запровадять санкції у разі нової агресії – Ред.). Не слід сумніватися, що ми не знаємо, що робити. Але зараз мова йде про ескалацію. Ми підготовлені й рішучі", – говорив Шольц.

"Німеччина підтримує Україну багато років словом та ділом. Жодна країна у світі не підтримувала Україну за останні вісім років так сильно фінансово. Таким чином ми зробили українську економіку більш незалежною від іноземного впливу. І я можу вас запевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку. Тому я радий, що можу сьогодні оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв’язаного фінансового кредиту, і можу оголосити про новий незв’язаний кредит. І це, до речі, крім підтримки Україні з боку ЄС", – заявив канцлер.

Втім, поки будемо без німецької зброї.

"Жодна країна в світі не підтримувала Україну за останні вісім років так сильно фінансово. Таким чином ми зробили українську економіку більш стійкою і незалежною від іноземного впливу. І ми можемо вас запевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку", - наголосив Шольц.

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Олаф Шольц Германия канцлер Володимир Зеленський война Новини Украина
УНІАН
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