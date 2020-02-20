Канал Зе команды для "ДНР" и "ЛНР" оказался пророссийским

Антиукраинские журналисты рулят создаваемым Зе командой каналом для "ДНР" и "ЛНР"

Журналисты, которые должны были приступить к работе над создаваемым минкультом телеканалом для вещания на оккупированных территориях, массово увольняются.

Причиной тому является активное участие в создании канала пророссийских деятелей из числа ведущих медведчуковского "112.Украина".

Об этом на своей странице в Facebook написала бывшая сотрудница UATV Анастасия Федченко. По ее словам, консультируют журналистов нового государственного телеканала ведущие политического ток-шоу "Пульс" Владимир Полуев и Анна Степанец.

Из-за таких назначений две трети коллектива переформатированного UATV написали заявления об увольнении.

- Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий, - отметила Федченко. - Я написала заявление об увольнении 17 февраля. С самого начала коллектива не объяснили, каким будет новый телеканал, а потом и вовсе стало известно о новых консультантах, разговаривающих на русском с порога.

Кроме того, уже бывшая сотрудница UATV подчеркнула, что не видит смысла в создании стратегии за полторы недели до запуска, а консультации ватных деятелей - попытка сделать вид, что с коллективом канала обсуждали направление работы.

Как известно, запуск канала для оккупированных территорий в Зе команде запланировали почти сразу после прихода Зеленского к власти. Телеканала, как задумали в минкульте, будет ретранслировать "95 квартал" как "лучшую развлекательную программу украинского производства", а также "осуществлять информационное вещание". Как именно подача новостей в духе "112 канала" в ОРДиЛО может противодействовать российской агрессии, неизвестно. Тем не менее, государственные деньги на этот проект президента выделят. Причем немалые.