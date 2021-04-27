Какой матрас лучше для больной спины

Сколиоз, грыжа, остеохондроз – это те заболевания опорно-двигательного аппарата, которые требуют особого обустройства спального места. От того, насколько правильно оно будет организовано, зависит самочувствие человека, его комфорт, возможность длительной ремиссии или же полного излечения.

Чтобы вы смогли приобрести такое изделие, разберем, какой матрас лучше для больной спины, и по каким критериям его надо выбирать.

Какой матрас нужен при заболеваниях спины

Существует расхожее мнение, что при болезнях опорно-двигательного аппарата нужно спать исключительно на жёстком изделии. Однако это не совсем так. На самом деле матрас нужно подбирать с учетом типа недуга, которым страдает человек.

Радикулит

При этой патологии следует использовать изделия средней жестокости. В качестве наполнителя рекомендуется выбирать независимые пружинные блоки, которые будут точечно подстраиваться под нагрузку. Желательно, чтобы у такого матраса была прослойка из мериносовой шерсти. Она будет прогревать больные участки тела.

Сколиоз

При такой болезни выбор спальных принадлежностей нужно осуществлять с учетом возраста потребителя. Так, взрослым необходимо подбирать модели из пены мемори или же латекса. Предпочтительны образцы средней или высокой степени жесткости.

Детям, страдающим таким недугом, нужны беспружинные ортопедические изделия. Им подходят образцы из кокосовой койры – на них могут спать даже аллергики.

Грыжа

При этой патологии нужны комбинированные изделия с мягкой и жесткой сторонами. Подойдут образцы с независимыми пружинными блоками либо латексом. При обострении заболевания рекомендуется спать на жесткой стороне матраса, при ремиссии – на мягкой.

Остеоартроз

Лучший ортопедический матрас для больной спины при этом недуге – жесткое изделие с полиуретановой основой. Оптимальный наполнитель – пена мемори. Мягкие модели для этой категории потребителей противопоказаны – они приведут к обострению болезни.

Ишиас

При этой проблеме нужен матрас средней жёсткости. В качестве наполнителя можно выбрать пену или же натуральный латекс. Последний вариант считается предпочтительным. Слишком мягкие или жесткие образцы могут навредить.

Матрасы в интернет-магазине «Світ Матраців»

Купить лучший матрас для больной спины вы сможете в магазине «Світ Матраців». У нас вы сможете приобрести модели с независимыми пружинными блоками, беспружинные образцы из кокосовой койры, латекса, пены Memori. В каталоге вы найдете односпальные, полутораспальные, двуспальные изделия. Заказать каждый товар можно с предоплатой или оплатой по факту получения изделия. Матрасы могут быть доставлены курьерскими службами, а также выданы в одном из магазинов нашей сети в Киеве, Львове, Виннице, Одессе и других городах.

На что еще обратить внимание при покупке изделия

Чтобы не прогадать при выборе матраса, следуйте таким общим рекомендациям: