Какой инструмент нужен для отделочных работ

10:34 22 ноября,

Отделочные работы — один из самых важных и ответственных этапов любого ремонта. Их предназначение заключается не только в улучшении эстетичного вида, но и в утеплении помещения, создания условий для максимально комфортного проживания.

Результат отделки во многом зависит не только от уровня квалификации мастеров, но и от качества используемых материалов и инструментов. Поэтому для выполнения отделочных работ необходимо обзавестись множеством специальных приспособлений хорошего качества. О том, какие инструменты непременно понадобятся при отделке помещения, — читайте далее.

Скребок

Это инструмент с многовековой историей, ведь еще древние люди использовали каменные скребки для обработки рога, кости, дерева, а также при вычинке кож животных. Современное же изделие представляет собой плоское или изогнутое стальное лезвие, закрепленное на деревянной, пластмассовой или деревянной ручке.

Скребок используется для удаления старой побелки, шпаклевки и краски со стен и потолков. Он станет также хорошим решением для очистки оконных рам и дверей от краски, напольного покрытия — от лака, кафеля — от следов штукатурки.

Малярная кисть

Флейц работает почти со всеми лакокрасочными материалами. Приспособление незаменимо для мелких работ и при окрашивании труднодоступных мест, таких как кромки, сварные швы, выступы, углы.

Применение той или иной малярной кисти зависит от характера выполняемых операций по отделке, а также свойств материала. Так, изделия с натуральной щетиной рекомендуется использовать для красок на масляной основе, тогда как синтетические кисти больше подходят для работы с водно-дисперсионными материалами. Кроме того, на строительном рынке встречаются модели со смешанной щетиной, которые отлично взаимодействуют со всеми видами красок.

Стеклорез

Для резки и разламывания стекла используется такое приспособление, как стеклорез. Принцип его работы следующий: инструментом на стекло наносится царапина, по которой материал впоследствии разламывается. Сегодня в продаже можно встретить такие виды стеклорезов, как роликовый, алмазный и масляный.

Штукатурный ковш

Практически все отделочные работы включают в себя выравнивание стен с помощью разных видов штукатурки. Для быстрого и удобного нанесения раствора на поверхность применяется штукатурный ковш, который состоит из металлической чаши и ручки.

Все штукатурные ковши можно разделить на:

Ручные. Изделия оснащены деревянной ручкой. Такой ковш можно изготовить самостоятельно из тонкого металлического листа. Хоппер. Пневмоковш работает от компрессора: штукатурка под давлением подается по шлангу, после чего через сопла разбрызгивается по всей поверхности основания. Благодаря этой особенности цементный состав наносится на стену с высокой скоростью. Помимо штукатурки, с помощью хоппер-ковша можно наносить рельефно-фактурные краски и пробковые растворы.

К преимуществам штукатурных ковшей можно отнести простоту в эксплуатации, ценовую доступность, равномерное распределение штукатурного раствора.