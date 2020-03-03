Какие модные бренды любят итальянки?

Настоящим модным раем смело можно назвать Италию. Удивительная страна с необычайной кухней, интересной культурой, оригинальной модой. И особым украшением Италии конечно же являются ее женщины.

Итальянки обладают особым стилем, который не похож на никакой другой. Они с особым вниманием подходят к выбору того, что и куда носить. Женщины Италии предпочитают практичную и модную одежду. Их образы наполнены элегантностью, женственностью и утонченным лоском.

Они с лёгкостью могут выглядеть словно с обложки модного журнала. Безусловно, у итальянок есть свои любимые бренды, которые они выбирают чаще всего. Они являются неотъемлемой частью их образов и позволяют выразить свою индивидуальность.

5 основных особенностей стиля итальянок:

Простой, лаконичный крой. Жительницы Италии отдают предпочтение классическому, универсальному стилю.

Природная цветовая гамма в образе. Максимум естественных и мягких оттенков.

Один из самых любимых материалов – кашемир. В гардеробе итальянки обязательно найдется хотя бы одна вещь из этой ткани.

Ставка на аксессуары. Для сдержанного образа девушки Италии часто подбирают более яркие детали.

Минимум ярких принтов. Редко, когда можно увидеть итальянку в наряде с очень пестрым рисунком.

Далее мы собрали 3 бренда Италии, которые так любят итальянки. Это довольно разноплановые компании, которые, с одной стороны, ведут единую четкую линию итальянских традиций. Но с другой стороны, каждый из них отличается индивидуальностью и привносит свои тренды в моду Италии. Давайте знакомиться с ними поближе.

Liu Jo

Элитный итальянский бренд Liu Jo представляет собой комбинацию классического шика Франции и утонченных стильных черт Италии. Он считается одним из самых лучших в сегменте женской одежды в своей стране. Коллекции, которые создает компания, задают новые тренды в европейской моде. Бренд создает образы для уверенных в себе и активных представительниц прекрасного пола, которые обладают особым чувством стиля. В ассортименте Liu Jo представлены женская одежда и аксессуары.

Итальянская компания была создана в 1995 году в городе Мадена. Спустя 3 года открылся первый фирменный бутик. Ее одежда всего за короткий срок покорила не только итальянок, но и женщин в разных странах мира. С 2006 года Liu Jo выпускает мужскую и детскую одежду.

В моделях бренда сочетаются женственность и лёгкая романтика. В коллекциях представлены как элегантные костюмы и нежные платья, так и короткие юбки со стразами и аккуратные пуловеры. Компания создаёт актуальные и востребованные образы для каждой женщины.

Roberto Cavalli

Роберто Кавалли можно уверенно назвать королем моды Италии. Его имя знает каждая модница, на него равняются многие начинающие дизайнеры. Roberto Cavalli - это роскошь, гламур и особый стиль. Интересно, что такая тяга к искусству у Кавалли не случайна. Все потому, что он является внуком Джузеппе Росси – итальянского художника в жанре импрессионизма.

Первая коллекция бренда была представлена в 1972 году и получила невероятный успех. Девушки той эпохи были в восторге от макси-пальто из кожи, коротких платьев и джинсов. Cavalli первым добавил к дениму лайкру, чтобы джинсы хорошо садились по фигуре. Анималистичный принт в коллекциях бренда можно называть основной фишкой. С помощью животного рисунка, дизайнер хочет выделить естественную сексуальность и женственность каждой представительницы прекрасного пола. Также Роберто Кавалли отличается использованием яркой цветовой гаммы в своих моделях. Комбинации насыщенных и мягких оттенков в одном луке смотрятся свежо и смело.

Valentino

Многие итальянки без ума от бренда Valentino. Его невероятный стиль и элегантность словно магнит привлекают настоящих модниц. Благодаря стараниям ее основателя Валентино Гаравани, в модном мире существует данная империя красоты. Уже более 50 лет Valentino регулярно выпускает новые модные коллекции, которые демонстрируют на главных подиумах мира. Именно наряды этого бренда звезды выбирают для яркого выхода на красную дорожку.

Итальянки любят Valentino за узнаваемый и неизменный стиль. Каждая модель словно пронизана чертами нежности, изысканности и утонченности. Начиная свою работу в качестве модельера, Валентино поставил перед собой главную цель: каждым изделием подчеркнуть естественную притягательность женщины. Потому для образов выбираются качественные ткани, дорогостоящая фурнитура. Отметим, что сейчас Valentino также выпускает мужскую одежду, сумки, обувь и аксессуары.

Об итальянской моде и стиле женщин этой страны можно говорить бесконечно долго. Ее дизайнеры и бренды являются достойными представителями мировой фэшн индустрии. Но главное, что стоит знать и помнить – это удивительная страна, которая умеет сохранять традиции и создавать новые тренды.