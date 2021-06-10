Какие факторы влияют на заживление ран

У организма человека есть отлично работающая система заживления ран, ссадин и порезов. Часто регенерация идет своим путем и без постороннего вмешательства. Часто, но не всегда.

Есть ряд факторов, которые могут как позитивно, так и негативно повлиять на процесс восстановления. И в последнем случае может потребоваться проверенное средство – крем, мазь или спрей Бепантен.

Факторы, которые негативно влияют на заживление ран

Возраст. Чем старше человек, тем больше сил ему требуется для восстановления. Причиной этому служит замедленное развитие воспалительной реакции в ответ на поражение. Да и процесс деления клеток требует больше времени и усилий, чем в молодости. Сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет. У курильщиков отмечается нарушение работы капилляров, а также возрастает риск осложнений. Дефицит питательных веществ (например, жесткая диета или отказ от мяса) могут неблагоприятно сказываться на общем состоянии здоровья, а не только на заживлении мелких ссадин и порезов.[1]

Эти и множество других факторов приводят не только к развитию вялотекущего воспалительного процесса, но и к осложнениям. Среди них наиболее опасным является присоединение инфекции, неполное или чрезмерное рубцевание, пигментация, болезненность в зоне рубца. К счастью, этого можно избежать.[2]

Как ускорить заживление раны

Залог успеха – чистота раны! И для этого нужно не только обеззаразить ее сразу после получения травмы, но и пользоваться стерильной повязкой или пластырем.

Также стоит использовать ранозаживляющие средства, например, Бепантен плюс. В нем помимо декспантенола и ланолина содержится хлоргексидин. Это комплексное средство, которое помогает правильно и физиологично восстанавливаться тканям, и в то же время предупреждает присоединение инфекции. Крем хорошо переносится, имеет минимум противопоказаний и подходит для использования беременными и кормящими женщинами, но предварительно стоит проконсультироваться с опытным и доверенным специалистом.