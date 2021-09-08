Как выбрать светодиодные панели

Светодиодные панели обеспечивают однородное, рассеянное и высокоинтенсивное освещение.

Тонкие, прочные, простые в установке и настраиваемые по вашему желанию LED светильники позволяют значительно экономить на электроэнергии и качественно освещать помещение.

Какой тип выбрать

LED панель основана на инновационной технологии, в которой используется полупроводник, а не нить накаливания или газ. Она очень тонкая, толщиной от 2,5 до 5 сантиметров. Ультратонкие с современным дизайном, светодиодные панели могут быть:

квадратные,

прямоугольные,

круглые.

Размеры светодиодных панелей разные. Наиболее востребованным размером является модель 60 на 60 сантиметров.

По типу установки LED светильники могут быть:

встраиваемые – это наиболее распространенный тип из-за простоты установки и красивого вида;

подвесные – этот тип светодиодной панели имеет изысканный дизайн и украсит любое помещение;

накладные – панель устанавливается на расстоянии около пяти сантиметров от потолка.

Цвет светодиодных ламп может быть холодным, теплым или естественным, а интенсивность света указывается в люменах.

Также светодиодные панели могут быть с регулируемой яркостью: соединенные с диммерами, они предоставляют возможность регулировать яркость в соответствии с вашим желанием. При желании вы можете приобрести панели, укомплектованные датчиками движения для автоматического включения или выключения света при входе в помещение.

Современные модели оборудованы дистанционным управлением, позволяющим включать или выключать свет с помощью вашего смартфона или голосового управления. Вы сможете изменять интенсивность света, чтобы адаптировать освещение ко времени суток и настроить цвет света в соответствии с вашими потребностями.

LED светильники потребляют мало электроэнергии и гарантируют хорошее качество света. Они прочные и не требуют специального ухода. Это отличное вложение, потому что расходы на приобретение светодиодных панелей быстро окупаются благодаря экономии на электричестве. Кроме того, LED лампы не оказывают негативного влияния на окружающую среду, а также отлично подходят в качестве аварийного освещения.

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