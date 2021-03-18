Как выбрать сумку для путешествий?

Большинство мужчин предпочитают не носить с собой много вещей, тем более несколько сумок или чемоданов во время поездки. Если перед мужчиной стала задача поехать в путешествие или командировку, то он сразу же задумается о сумке, которая обеспечит необходимый комфорт и в нее вместится все, что нужно.

Кроме того, мужчинам важна не только практичная сторона и аксессуара, но и надежность, чтобы сумку можно было использовать многократно, долгое время, без потери привлекательности, и долгие годы не возвращаться к выбору новой модели.

На что же нужно смотреть при выборе дорожной сумки, какие этапы идут один за другим?

Как выбрать дорожную сумку

В первую очередь, обратите внимание на изделия из натуральной кожи. В интернет-магазинах существует широкий спектр выбора дорожных кожаных сумок. Кожа обладает целым рядом преимуществ:

Стойкость к повреждениям.

Сумки из качественно выделанной кожи могут выдерживать серьезные нагрузки, устойчивы к капризам погоды и потертостям. Возможны мелкие царапины, но их также можно легко устранить. Кожаная дорожная сумка выиграет противостояние с конкурентом из любого другого материала, если рассматривать их в разрезе продолжительности эксплуатации без потери презентабельного вида.

Презентабельный внешний вид.

Качественный аксессуар из кожи – это всегда стильный, статусный вид. Кожаные дорожные сумки хорошо сочетаются с верхней одеждой и отлично завершают выбранный образ. В зависимости от типа кожи и животного, из которого она была изготовлена, сумки могут получать уникальный узор и давать уникальные тактильные ощущения.

Форма и размер. Идеальная сумка для путешествий – это: вытянутая форма, с скругленными краями. Такой подход обеспечивает вместительность, а во время пешей прогулки не сковывает движения, не цепляет ногу. Проверьте, что ручки достаточно большие и крепкие, к тому же, наличие длинного ремня для эксплуатации аксессуара через плечо будет дополнительным преимуществом. Свободные руки во время поездки улучшают ментальное самочувствие и ощущение себя в пространстве. Не нужно покупать большой тревелбег, если у вас краткосрочные поездки на пару дней. Комплект сменной одежды, документы и ноутбук – достаточный набор для таких целей. Но, если это долгая поездка или вы едете на отдых вместе с семьей, то лучше рассматривать габаритные модели.

Цвет и фурнитура. Выбор цвета является едва ли не самым основным критерием при подборе дорожных аксессуаров. Мужчины обычно обходят стороной яркие расцветки, предпочитая темные оттенки. Такой выбор – не просто прихоть, но и практичность, что укладывается в логику подбора аксессуаров мужчинами. Например, черные или коричневые сумки обладают самым высоким уровнем практичности во время использования. На изделиях таких расцветок загрязнения менее заметны, а некоторые пятная или потертости, царапины даже улучшают внешний вид и придают оригинальность. Избегайте хрупкой пластиковой фурнитуры. Это ненадежно, качество пластика трудно определить просто на внешний вид. Дорожные сумки в более дешевом ценовом сегменте грешат некачественной пластмассой. Замки расходятся, карабины быстро ломаются. Ваш выбор – металл. Обращайте внимание на целостность фурнитуры, если заметили небольшой скол или неровное литье, то лучше попросить замету, чтобы не рисковать. Лучше немножко больше затратить времени и нервов при выборе сумки, чем думать в дороге, как быть с поломанным замком или рассыпавшемся карабином крепления.