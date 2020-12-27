Как выбрать смеситель для ванной комнаты: критерии

Приобретение смесителя для ванной комнаты - это важное и ответственное дело, к которому нужно подойти не только с вниманием, но и с определенным багажом знаний.

Так, прежде чем отправляться за обновкой, стоит решить, какой вид смесителя идеально подойдет для декора ванной. Устройства, которые можно найти на сайте "ЛеройМерлен", разнятся между собой визуально и типу сборки. Выделяют 4 основные разновидности смесителей, разобраться в которых не составит труда, - это однорычажные, двухвентильные, термостатические и бесконтактные смесители.

Всегда лучше поставить именно тот смеситель в ванную, который нравится визуально, хорошо сочетается с интерьером ванны, не слишком громоздкий и легко очищается. Но на способ монтажа также следует обращать внимание - он может быть настенным, врезным, встраиваемым и напольным.

Что касается материала, то самым надежным является латунь. Она очень увесиста, а изделие высокого качества - всегда достаточно тяжелое. Покупая брендовый смеситель, потребитель может быть уверен, что все элементы являются экологически чистыми. Корпусу из латуни не страшна коррозия, а чтобы сделать его более безопасным и придать красивый внешний вид, его вскрывают никелем и хромируют. Стоит заметить, что на хромированном покрытии не живут микробы.

Бронзовые модели тоже хороши и тоже нуждаются в защитном покрытии, поскольку со временем бронза покрывается налетом, особенно от влажности. Чрезвычайно эффектно смотрятся смесители из стекла, которые часто дополняются многоцветной подсветкой. Эти конструкции тоже стоят недешево, но сразу же привлекают внимание.

Самый распространенный вариант - изделия из нержавейки, которые обладают стойкостью к ударам, не боятся коррозии и химических веществ. Одно из главных преимуществ таких смесителей – цена и большое разнообразие моделей и стилистических направлений. Из минусов нужно выделить мягкость нержавеющей стали. Со временем на ней видны царапины и образовывается налет.

Ответ на вопрос о том, какой смеситель будет лучшим, прост: удобный и красивый. Красота зависит от того, насколько дизайн смесителя сочетается с интерьером всего пространства и дизайном умывальника или ванны.

Таким образом, при выборе такого важного изделия следует опираться на два критерия - это эстетика и функциональность, то есть, проще говоря, смеситель должен нравиться и при этом хорошо работать, тогда все будет отлично.