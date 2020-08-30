Как выбрать резину на 13 хорошего качества?

Каждый автовладелец со временем сталкивается с необходимостью покупки нового комплекта шин для своего "четырёхколёсного друга". Как правило, "переобувать" машину необходимо при смене сезонных погодных условий, а также в случае сильного износа покрышек.

Чтобы новый комплект резины прослужил максимально долго, требуется ответственно подойти к выбору автошин. Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать покрышки и какая резина на 13 лучше подойдёт для машины.

Главные моменты в выборе новых автопокрышек

В этом деле есть много нюансов, но главное правило, которое нужно учитывать – лучше не экономить, ведь от выбора шин зависит комфорт и безопасность поездок, показатели управляемости авто, расход горючего и износ разных узлов машины. При покупке новой резины на 13 требуется в первую очередь сравнить соответствие номерам на покрышках маркировке, указанной в документации к автомобилю. Также желательно запросить у продавца сертификат, подтверждающий соответствие международным и государственным стандартам качества и безопасности. Если же продавец отказывается, значит с покрышками дела обстоят не так, как их преподносят.

Убедиться в хорошем качестве резины 13-го диаметра можно и визуально. Среди признаков хороших автошин можно выделить:

однородный цвет резины с наружной и внутренней стороны;

цветные метки в виде полос, с помощью которых производители маркируют покрышки конкретного типа и партии; при балансировке дополнительно помечается более лёгкий участок шины (жёлтые полосы располагаются в месте, где желательно ставить золотник);

наличие кодов и обозначений на боковине, среди которых символы "Е" и "DOT" (подтверждают соответствие авторезины требованиям европейских или американских стандартов качества) и номера сертификатов;

полное отсутствие трещин, шишек, других дефектов протектора и боковины;

внешняя "свежесть" шины: если вы купите пусть и новые покрышки, но изготовленные 2-3 года назад, то реальный срок службы будет существенно сокращён;

обязательная маркировка на боковине с указанием типоразмера, сезонности, индексов скорости, нагрузки и пр.;

красные отметки на боковине означают полное соответствие стандартам качества, зелёные – брак (в случае с покрышками американских производителей всё наоборот);

Ещё один важный показатель хорошего качества купленных автошин 13-го размера – сохранение стабильного давления. Если давление со временем снижается, это говорит о недостаточной адгезии каучука и стали протектора – проще говоря, причиной является расслоение протектора. Случается это, как правило, при длительном хранении новых покрышек при неподходящих условиях.

Более сложной является покупка авторезины б/у, поскольку никаких пометок уже нет. При выборе бывших в использовании шин следует обратить внимание на равномерность износа протектора, отсутствие трещин и других дефектов, дату изготовления. В любом случае не стоит рассчитывать, что даже качественные б/у покрышки прослужат вам 5 и более лет, поэтому лучше не экономить, а сразу приобрести новый комплект резины.