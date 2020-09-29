Как выбрать правильный бальзам для волос

Если ваши волосы отличаются ломкостью и сухостью, то одного шампуня для них окажется мало. Чтобы локоны были здоровыми и ухоженными, используйте бальзамы.

Качественный ополаскиватель для волос, приобрести который можно на www.yves-rocher.ua, пойдет им на пользу. Здесь мы поговорим о том, какие бальзамы стоит использовать и как это правильно делать.

Какие бывают бальзамы

Как говорит статистика – далеко не все используют такие средства для волос. А зря, ведь у них есть самые разные функции – увлажнение, питание и многое другое. Ломким, сухим и секущимся локонам нужна помощь – рассматриваемые средства будут как нельзя кстати.

Все бальзамы делятся на разные группы:

Классические бальзамы. В составе содержат разные питательные вещества – витамины, минералы, масла и тому подобные добавки.

Ополаскиватели. Основная цель – дополнительная очистка локонов и удаление остатков шампуня.

Кондиционеры. Придают волосам блеск и минимизируют электризацию.

Есть и специализированные бальзамы, каждый из которых предназначен для решения определенной проблемы.

Как выбрать бальзам

При покупке надо учитывать несколько критериев. Значение имеет тип волос. Средство для жирных или нормальных локонов не подойдет для сухих. Есть универсальные средства, которые подходят для всех, но если у вас есть явные проблемы с волосами – лучше приобрести что-то с определенным эффектом.

Также важно, какие цели вы преследуете. Если не удается полностью смыть шампунь, лучшим выбором станет ополаскиватель. Тем, чьи волосы спутываются, можно порекомендовать кондиционер. Для ослабленных локонов подойдут восстанавливающие продукты, тем, у кого они тонкие, стоит присмотреться к средствам, придающим объем.

Обязательно изучайте состав – стоит прочитать, какой эффект дают ингредиенты, которые в нем содержатся.

Правила использования

Даже если вы подберете подходящий бальзам, но использовать его будете неправильно, он не принесет должного эффекта. Надо учитывать особенности нанесения. Некоторые бальзамы наносят исключительно на волосы, а не на кожу. Внимания заслуживает и время выдержки – внимательно изучите инструкцию, чтобы понять, сколько времени состав необходимо держать на волосах. Следуйте указаниям – если продержите меньше, чем необходимо, не получится добиться заявленного результата. Превышать рекомендуемое время тоже не стоит. И еще – не забывайте, что бальзам следует наносить на чистые и влажные волосы.