Как выбрать обменник: основные принципы

Безвизовый режим с Европой, большое количество украинских граждан, которые работают за границей, а также отправляются в страны ЕС на учебу, вызывают большой интерес к процессу обмена валют.

Причем интересует украинцев не только курс евро, но и то, как выбрать обменник, в котором он будет наиболее выгодным, а обмен - безопасным. Существует несколько принципов, которых обязательно следует придерживаться.

Так, в первую очередь необходимо обращать внимание на легальность работы финансово учреждения. Проверить ее очень просто: у него должны быть все необходимые документы, копии которых обязательно висят в самом обменном пункте, чтобы каждый посетитель мог их изучить. И сделать это следует обязательно. На курс, кстати, тоже нужно обратить внимание: он может отличаться от установленного Нацбанком в более выгодную для клиента сторону, но не слишком сильно. В противном случае это может и должно вызвать подозрения.

Второй важный признак заслуживающего доверия обменника - это его месторасположение. Он никогда не будет располагаться в сомнительно подворотне или подвале - это или отдельно стоящий киоск, или помещение, например, в торговом центре. В любом случае оно должно быть на виду. Крайне желательно, чтобы обменному пункту была обеспечена охрана.

Третий признак - оснащение. Во-первых, обязательно требуется видеокамера, которая будет фиксировать все происходящее в обменнике. Это говорит о том, что там ничего не скрывают от своих клиентов. Во-вторых, обязательно должен быть аппарат, который проверяет на подлинность как те купюры, которые кассир получает от клиента, так и те, которые он ему выдает.

Соблюдение всех этих требований очень важно, но следует также обращать внимание и на то, насколько удобно расположен обменник для конкретного клиента. Если он предлагает выгодный курс рубля к гривне, можно рассмотреть разные возможности, но только при условии, что обмен производится не слишком часто. Если же он регулярный, то нужно выбирать тот обменный пункт, который располагается ближе к дому или к работе. Хороший вариант - это сеть, которая предлагает свои услуги по всему городу.

К выбору обменного пункта следует отнестись с большим вниманием, поскольку от него зависит не только то, насколько выгодным будет обмен, но и то, насколько клиент будет уверен в его честности, в частности, в подлинности полученных купюр.