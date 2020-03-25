Как выбрать ноутбук во время карантина

Выбирать ноут, не выходя из дома, нужно весьма досконально

Многие украинцы, привыкшие работать в офисах, недавно столкнулись с серьезной проблемой - зарабатывать деньги теперь приходится из дома, а личные компьютеры и ноутбуки уже порядком подустарели. В том числе и поэтому многие решили обновить свои гаджеты.

Второй причиной, по которой фирмы-продавцы электроники переживают мини-бум продаж, можно назвать желание нашего народа побыстрее сделать покуки, на которые копили деньги. Ведь в условиях экономического кризиса цены неминуемо популзут вверх и неизвестно, на каких отметках остановятся.

На что обращать внимание при выборе ноута?

При этом если раньше, еще в феврале, проблема приобретения любого гаджета выглядела намного проще с точки зрения выбора - все же в магазине можно было пощупать какой угодно ноутбук, компьютер или мобильный, - теперь же ситуация немного усугубилась. К нюансам типа внешнего вида аппарата, оценить который полноценно можно только вживую, добавились еще и многочисленные аспекты типа дополнительной накрутки цен ФОПами, повышения количества аферистов на всевозможных торговых площадках и так далее.

В общем же, рекомендации по выбору мощной "машинки", на которой можно будет выполнять даже сложные работы в условиях карантина, остаются прежними: стоит исходить из:

показателей технических характеристик;

марки гаджета;

если речь идет о ноутбуке, сборки.

Если рассматривать все эти пункты более подробно, то для более-менее серьезных задач ноут должен быть оснащен процессором уровня i5 или i7 восьмого-девятого поколений, наличием дискретной видеокарты (лушче - семейства GeForce от NVIDIA), 16+ гигабайтами оперативной памяти и SSD-диском.

От того, какой производитель ноутбука, зачастую зависит и его цена, и качество аппарата в целом. К примеру, любой ноутбук acer геймерской серии может похвастаться отличными показателями соотношения стоимости и производительности, а также дизайна и качества сборки.

Что нужно помнить о покупках онлайн во время карантина?

Чрезвычайно важно упомянуть и то, что в условиях, когда людям следует посидеть дома, многие магазины, в том числе и Vodaphone Shop перешли на работу в онлайн с бесплатной доставкой. При этом крупные компании и фирмы несут ответственность за товар, который реализуют, чего нельзя сказать о частных продавцах. Именно из-за неработающих сервисных центров, где специалисты могли бы оценить бывшую в употреблении вещь, обнаружить недостатки и скрытые "косяки", а также из-за повышенного количества продавцов-обманщиков, стоит хотя бы на время отказаться от приобретения б/у техники. Конечно же, сейчас многие украинцы будут вынуждены продавать свои ноуты за весьма небольшие средства, но такие покупки нужно совершать, что называется, на свой страх и риск.