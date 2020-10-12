Как выбрать клинику для ведения беременности
Беременность должна быть запланированной. При таком подходе становятся гораздо меньше любые риски для здоровья ребенка. Но как правильно подготовиться к беременности и какую клинику выбрать для ее ведения? Поговорим об этом более подробно.
Забываем о вредных привычках
Курение и прием алкоголя будущим родителям надо исключить. Такие привычки пагубно сказываются на организме в целом и могут вызвать разные хронические болезни. Что более опасно – они могут негативно повлиять на развитие плода. Не стоит забывать о том, что отказ от вредных привычек – это всегда стрессовая ситуация для организма, поэтому лучше отказаться заблаговременно.
Стараемся вести здоровый образ жизни
Важно спать достаточное количество времени, отдыхать столько, сколько требуется, гулять на свежем воздухе и сбалансированно питаться. Не лишней будет и небольшая физическая активность.
Важен правильный рацион
Необходимо употреблять в пищу витамины и питательные вещества. К ним относятся:
- Фолиевая кислота. Важнейший элемент, который способствует нормальному развитию ребенка. Есть в орехах и бобовых.
- Йод. Чтобы не было его недостатка, надо есть рыбу и морепродукты. Суточная норма этого вещества для взрослого человека – 0,2 мг.
- Витамин А. Требуется для нормальной репродуктивной функции. Самостоятельно не образуется, поэтому важно потреблять в пищу морковь, помидоры, рыбу. В идеале – есть дополнительные витаминные комплексы.
- Витамин D. Содержится в сыре, яичном желтке, сливочном масле.
Как выбирать клинику
Все чаще женщины выбирают ведение беременности в частных клиниках. Научимся выбирать такую, чтобы получить услуги высшего качества.
- Расположение клиники. Не забывайте о том, что клинику придется посещать часто. Чем ближе она будет расположена к вам, тем комфортнее.
- Квалификация врача. Когда будете подбирать доктора, сначала узнайте больше о том, какой у него опыт работы, каковы профессиональные достижения.
- Спектр услуг. Должно быть так, чтобы в учреждении можно было пройти все необходимые исследования.
- Техническое оснащение. Особенно важно диагностическое оборудование.
- Сервис в целом. Персонал должен быть внимательным и вежливым, ожидать приема – комфортно, скорость обслуживания – высокая.
Если вам нужна уютная клиника, заходите на https://mdclinics.com.ua/uslugi/vedenie-beremennosti/, здесь предоставляют разные услуги для беременных. Профессионалы высокого класса проведут тщательный осмотр и помогут составить индивидуальный план подготовки к беременности.