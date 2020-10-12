Как выбрать клинику для ведения беременности

23:45 12 октября,

Беременность должна быть запланированной. При таком подходе становятся гораздо меньше любые риски для здоровья ребенка. Но как правильно подготовиться к беременности и какую клинику выбрать для ее ведения? Поговорим об этом более подробно.

Забываем о вредных привычках

Курение и прием алкоголя будущим родителям надо исключить. Такие привычки пагубно сказываются на организме в целом и могут вызвать разные хронические болезни. Что более опасно – они могут негативно повлиять на развитие плода. Не стоит забывать о том, что отказ от вредных привычек – это всегда стрессовая ситуация для организма, поэтому лучше отказаться заблаговременно.

Стараемся вести здоровый образ жизни

Важно спать достаточное количество времени, отдыхать столько, сколько требуется, гулять на свежем воздухе и сбалансированно питаться. Не лишней будет и небольшая физическая активность.

Важен правильный рацион

Необходимо употреблять в пищу витамины и питательные вещества. К ним относятся:

Фолиевая кислота. Важнейший элемент, который способствует нормальному развитию ребенка. Есть в орехах и бобовых.

Йод. Чтобы не было его недостатка, надо есть рыбу и морепродукты. Суточная норма этого вещества для взрослого человека – 0,2 мг.

Витамин А. Требуется для нормальной репродуктивной функции. Самостоятельно не образуется, поэтому важно потреблять в пищу морковь, помидоры, рыбу. В идеале – есть дополнительные витаминные комплексы.

Витамин D. Содержится в сыре, яичном желтке, сливочном масле.

Как выбирать клинику

Все чаще женщины выбирают ведение беременности в частных клиниках. Научимся выбирать такую, чтобы получить услуги высшего качества.

Расположение клиники. Не забывайте о том, что клинику придется посещать часто. Чем ближе она будет расположена к вам, тем комфортнее.

Квалификация врача. Когда будете подбирать доктора, сначала узнайте больше о том, какой у него опыт работы, каковы профессиональные достижения.

Спектр услуг. Должно быть так, чтобы в учреждении можно было пройти все необходимые исследования.

Техническое оснащение. Особенно важно диагностическое оборудование.

Сервис в целом. Персонал должен быть внимательным и вежливым, ожидать приема – комфортно, скорость обслуживания – высокая.

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