Как выбрать и установить термостат для газового котла?

Если в Вашем доме установлен газовый котел или колонка, рекомендуем обратить внимание на термостаты - приборы, которые гарантируют безопасную, комфортную и экономичную работу отопительной системы.

Терморегулятор для газового котла выполняет следующие функции:

контролирует температуру в помещении;

создает микроклимат по индивидуальным запросам пользователя;

предотвращает перегревание отопительной техники;

регулирует режим включения и выключения котла;

помогает экономить расход топлива и электроэнергии.

Современные производители выпускают следующие модели терморегулирующих приборов:

программаторы;

механические;

электронные;

смешанные;

проводные/ беспроводные.

Программатор для котла https://piramida24.com.ua/programmatory-termostaty/ - один из самых популярных видов терморегуляторов. Этот инновационный прибор, помимо стандартных функций, позволяет создать 7-дневный индивидуальный режим отопления.

Монтаж терморегуляторного прибора для отопительной системы

Важно не только правильно выбрать терморегулятор, но и установить его точно согласно инструкции. Термостаты для котлов советуют размещать в комнате, где есть радиатор и окно. Терморегулирующие приборы не следует устанавливать рядом с отопительной техникой, поскольку в таком случае возможно его перегревание и некорректное измерение температуры. Также не следует размещать термостат за мебелью и шторами.

Сколько стоит терморегулятор для отопления?

Цена термостата для газового котла зависит от модели прибора, материала, из которого он изготовлен, а также от производителя. Импортный программатор для газового котла является наиболее дорогостоящим терморегулирующим устройством. Механические и электронные термостаты от отечественных изготовителей стоят дешевле, однако и качество таких приборов уступает зарубежной технике.

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