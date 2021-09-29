Как выбрать горнолыжный шлем

Без надёжной защиты на горнолыжном спуске делать нечего. Катание на лыжах – очень интересный вид спорта, но не стоит забывать о том, насколько он опасен.

Поэтому прежде чем отправиться на горнолыжный курорт, нужно купить не только лыжи и костюм, но и средства защиты. Подобрать все это вы можете здесь https://motostyle.ua/zimniy-sport/zimnyaya-ekipirovka/gornolizhnie1.

Как выбрать горнолыжный шлем

Так как шлем – это средство для защиты от сильных ударов во время падения, то становится понятно, что выбрать его не так уж и сложно. Покупатель должен обратить внимание на то, из каких материалов он произведён. Шлем должен быть покрыт изнутри материалом способным смягчить удар и вообще защищать не только голову, но лицо и глаза спортсмена. Всё это понятно и даже, можно сказать, очевидно. Тем не менее остаётся ряд важных вопросов, ответы на которые необходимо найти, прежде чем отправиться за покупкой.

Существуют ли различия между горнолыжным шлемом и шлемом для сноуборда

Эти два вида спорта очень схожи, как и экипировка для них. И шлемы для катания на сноуборде и лыжах с точки зрения функционала совершенно идентичные. Различается только дизайн. Кроме того, шлемы обоих видов проходят одну и ту же сертификацию на безопасность. Но так как внешне они различаются, лучше все же купить горнолыжный шлем, если вы собираетесь кататься на лыжах.

Немного подробнее о системе сертификации

Все шлемы, представленные в продаже, обязательно должны иметь один из действующих на данный момент в мире сертификатов безопасности:

CEN 1077 (CommonEuropeanNorm, CEN).

F2040 (AmericanSocietyofTestingandMaterials, ASTM).

Snell RS-98 (SnellMemorialFoundation).

Наличие одного из этих документов говорит о том, что шлем прошёл проверку и способен защитить вашу голову в случае возникновения аварийной ситуации. Проще говоря, наличие сертификата говорит о том, что перед вами качественный товар, который точно справится с возложенной на него задачей.

Можно использовать шлем не по назначению

С виду, да ещё и для неопытного спортсмена все шлемы могут показаться совершенно одинаковыми. И возникает совершенно закономерный вопрос: почему нельзя, к примеру использовать мотокроссовый шлем при катании на лыжах или, наоборот? Это запрещено не потому, что эти шлемы называются по-разному, а потому, что каждый из них рассчитан на разную силу удара. И в случае использования не по назначению просто будет бесполезен. Поэтому о замене шлемов даже если они очень похожи друг на друга лучше не думать.

Наличие вентиляции

Во всех современных моделях шлемов есть вентиляция, правда, она бывает разных типов и перед покупкой нужно понять, какой из них вам подходит больше. Вентиляция может быть активной и пассивной. Активная осуществляется с помощью отверстий в шлеме, при необходимости их можно закрывать и открывать, используя рычажки. Пассивная подразумевает заглушки вместо рычажков. Этот вариант подходит не всем.

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