Как выбрать букеты

22:39 14 декабря,

Цветы сопутствуют человеку в течение всей его жизни. Они сопровождают людей в самые приятные минуты и моменты. Прелестные живые цветы с тонким ароматом — великолепный подарок практически на любой праздник.

За последние годы появились некоторые неписанные правила, которые желательно учитывать, выбирая букет цветов.

Выбираем цветы

Ассортимент цветов богат, нужно только сделать удачный выбор, а он во многом зависит от того, кого предстоит поздравить.

Традиционный подарок для возлюбленной – розы, олицетворяющие страсть, нежность и красоту.

Планируя поздравить коллегу, стоит выбрать изысканные цветы:

герберы;

тюльпаны;

гортензии;

хризантемы.

Но можно выбрать и нечто более оригинальное – главное, чтобы цветы смотрелись изысканно и солидно: лилии, орхидеи, пионы, каллы.

Родственницу – дочь, сестру или племянницу – порадует красивый букет ромашек или маргариток. Впрочем, выбирая цветы для родственниц, правильнее всего ориентироваться на их вкусы.

Не стоит забывать, что самыми нежными и капризными растениями в срезке считаются: пионы, гортензии и тюльпаны, а самыми устойчивыми и неприхотливыми: гвоздики, орхидеи, ирисы, розы, нарциссы, герберы.

Выбираем расцветку

Подаренный букет может сказать очень много. Язык цветов никогда не утратит своей актуальности. Следует знать, что:

букет красных оттенков говорит о любви и страсти, причем, чем насыщеннее варианты красного, тем сильнее чувство;

желтые цветы поведают о радости, позитиве, внимании, уважении;

оранжевые растения в композиции символизируют благодарность, уважение, особое расположение;

достаточно редкие и менее популярные во флористике зеленый, голубой и салатовый оттенки приносят уют, умиротворение и спокойствие;

синие и сиреневые композиции продемонстрируют восхищение и очарование человеком, их часто дарят как символ верности;

фиолетовые оттенки означают величие, достоинство и дружбу;

белые цветы – традиционно невинность, скромность, чистота;

розовые оттенки - молодость, симпатия, заинтересованность.

Однако если хочется подарить эмоции не навязывая никакой информации, можно смело выбирать композицию микс с обилием красок. Нет более универсального подарка, чем сборный букет.

Модная упаковка

Презентабельный вид упаковки и общая подача букета играют немаловажную роль. И абсолютно не имеет значение, по какому случаю и кому будет преподнесена композиция. Техника упаковки и оберточный материал обязаны быть отличного качества, ведь, как говорят, «встречают по одежке».

В современной флористике при создании букета никак не обойтись без уместного упаковочного оформления. Сегодня опытные флористы довольно часто используют все естественное и порой минималистичное. В особенности данный тренд касается оформления коллекций из свежих растений. Ведь дизайнерский декоративный материал не должен затмевать растения. Мастера искусно оборачивают цветы гофрированной или крафт-бумагой, тканью, помещают в картонный конверт, корзину, коробку, вазу или кашпо, подвязывают гладкой лентой.

В последние годы тканевая упаковка становится все более популярной. Для оформления букета отлично подойдут натуральные материалы: мешковина, джут, лен, сизаль. Подношение в подобной обертке приобретет дорогой и респектабельный вид.