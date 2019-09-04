Как в России: Слуги народа хотят продавать сим-карты по паспортам

В Раде будут рассматривать закон о лишении анонимных украинцев мобильной связи

В Верховную Раду внесли проект закона, который может всерьёз повлиять на свободу украинцев, поскольку предусматривает привязку всех сим-карт к конкретному гражданину.

Кроме того, представители правящей партии намерены блокировать так называемые "серые" телефоны, ввезённые в страну на полузаконных основаниях.

Законопроект с названием "Об электронных коммуникациях" получил №1083 и мгновенно стал скандальным по многим причинам.

Во-первых, из-за того, что его не поддерживают операторы мобильной связи, 90% абонентов которых пользуются услугами анонимно, без регистраций и привязок симок к паспортам. Во-вторых, из-за того, что "Слуги народа" фактически перекладывают ответственность за серые схемы ввоза мобильных на конечных потребителей. Ведь человек, покупая дорогостоящий гаджет, может и не знать о том, что его IMEI-код не вносили в реестр.

В пояснительной записке авторы законопроекта утверждают, что принятие новой нормы "установит фундамент государственного управления электронными коммуникациями". Подразумевают под этим в партии Зеленского отключение от услуг связи всех украинцев, которые не подпишут письменный договор с провайдерами. Конечно, на количество всевозможных телефонных аферистов подобное решение действительно может повлиять, но, к примеру, в России, силовики активно пользуются тем, что сим-карты привязаны к паспортам жителей, и буквально следят за многими гражданами благодаря этому.

Как именно собираются внедрять такие нормы в в Украине случае принятия документа, не слишком понятно, ведь в нашей стране законы не имеют обратной силы, а значит всем пользователям мобильной связи не имеют права менять анонимный статус. Вполне возможно, что для достижения цели "слугам народа" придётся переписать очередные нормы Конституции.