Как в РФ: нардепы хотят ввести налог для YouTube, Netflix, AliExpress и другие компании

Нардепы хотят приблизить налоговый кодекс Украины к российскому

Во вторник, 28 января, на сайте Верховной Рады опубликовали текст проекта закона №2634, который инициировал "Слуга народа" и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Согласно документу, который был зарегистрирован в Раде в конце прошлого года, пришедшие к власти "слуги народа" считают, что предоставляющие диджитал-услуги международные гиганты должны платить налоги в Украине.

Чтобы "исправить" ситуацию, Гетманцев решил обложить продукцию корпораций Netflix, Apple, AliExpress и им подобные без малого двадцатью процентами налога на добавочную стоимость.

Точно такое же новшество парламентарий решил внедрить и в сфере E-commerce, а затронет она деятельность Facebook и Google, YouTube и других аналогичных мобильных приложений.

Дополнительные деньги народные избранники из Зе команды хотят влупить также с компаний, которые занимаются поставкой изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов, аудио, видеоигр, а также услуг по участию в них, а также распространению коммерческих, образовательных и развлекательных данных.

Аргументировать же весьма нелепую необходимость налогового нагиба крупных компаний нардепы пытаются тем, что "так сделали в России".

Прямо в пояснительной записке к законопроекту указано, что с января 2017-го на территории страны-агрессора работает норма, из-за которой в контролирующем органе РФ зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и другие компании.

"Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в ​​иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и т.д.", - сказано в документе.