Как удалить волосы из подмышечных впадин: самые эффективные методы

Современная косметология предлагает эффективные методы борьбы с растительностью в подмышечных впадинах

Густая растительность в подмышечных впадинах у женщин смотрится неэстетично и вызывает усиленное потоотделение. Современная косметология предлагает эффективные методы борьбы с данной проблемой.

Например, можно пройти курс лазерной эпиляции в Медицинском центре Мед Сити в Киеве по этой ссылке MedCity.ua/services/lazernaya-epilyatsiya/, удалить волосы с помощью сахара или воска.

Почему необходимо удалять волосы в подмышках

Волосы в подмышках растут не только для того, чтобы усложнить женщинам жизнь. На самом деле они выполняют важную функцию в организме. Во-первых, волосяной покров в данной области сигнализирует о половой зрелости женщины и свидетельствует о том, что она готова выполнять свою репродуктивную функцию. Волосяной покров также служит защитным барьером для кожи. Благодаря ему она не раздражается от частого контакта с тканью одежды. В зоне подмышек находятся лимфатические узлы. Они являются чувствительными к ультрафиолетовому излучению. Волосы защищают их от него.

Но в современных условиях волосы в зоне подмышек утратили свою первоначальную значимость. Запах пота больше не привлекает мужчин, одежда изготавливается из натуральных и безопасных материалов, для защиты подмышечной зоны выпускается множество косметических продуктов. Ввиду этого, удалять растительность необходимо.

Процедуры по удалению волос в подмышках

На сегодняшний день наиболее эффективной процедурой по удалению растительности является эпиляция подмышечных впадин с помощью лазера. Световое излучение проникает в фолликул волоса, нагревает меланин и разрушает его. Через пару недель волосы начинают выпадать. Чтобы добиться полного удаления растительности, необходимо пройти курс состоящий из нескольких процедур.

Лазерная эпиляция волос имеет множество преимуществ. К ним относятся:

Безопасность. Лазерный луч воздействует только на фолликул волоса. Другие ткани он не затрагивает.

Комфорт. Во время сеанса клиент не испытывает болевых ощущений.

Эффективность. После прохождения курса можно избавиться от 95 % волос.

Длительность эффекта. Гладкость кожных покровов сохраняется на срок более семи лет.

Однако в некоторых случаях лазерная эпиляция не подходит. Она не эффективна при борьбе с рыжими и светлыми волосками. В таком случае необходимо прибегнуть к другим косметологическим процедурам. Одной из самых популярных является шугаринг или сахарная эпиляция. Волосы удаляются с помощью клейкой массы на основе сахара. Она наносится в зону подмышек, застывает, а затем срывается. Вместе с ней удаляется все волосы. Альтернативой сахарной эпиляции является восковая эпиляция. Разница между ними заключается только в используемом материале.