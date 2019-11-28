Как сочетать свинину с вином: советы от ALCOMAG

Вина нужно правильно сочетать с едой

Любой опытный сомелье скажет вам, что не существует универсальных сочетаний в стиле "красное вино к мясу", поскольку красные вина бывают очень разнообразными по вкусу, да и мясо тоже сильно меняется в зависимости от того, как его готовить. Так что, давайте разбираться в деталях.

В магазине АЛКОМАГ представлено качественно вино (Харьков) из самых уважаемых регионов мира от Европы до Нового света. Заказывайте уже сегодня.

Жареная свинина

В жареном виде свинина обычно умеет достаточно сдержанную вкусовую палитру, поэтому к ней рекомендуются среднетелые вина. Отличным вариантом станут итальянские вина из ягод сорта Санджовезе или классический Пино Нуар.

Хотите поэкспериментировать с белым вином? Для жареной свинины нужно выбирать яркие кислотные вина, такие как Шенен Блан или Рислинг.

Свинина на открытом огне

Когда мы готовим свинину на гриле, она становится более сладкой, и пропитывается приятным дымным ароматом. Именно на него нам нужно ориентироваться при выборе вина. К винам с дымным профилем принадлежит Гренаш, или более изысканный вариант – Шатонеф-дю-Пап. Они прекрасно подчеркнут букет мяса, приготовленного на открытом огне.

Белое вино здесь также может быть к месту. Например, Шардоне с выдержкой в дубе отлично подчеркнет вкусовую палитру мяса, а если вы хотите сгладить жирность блюда, стоит выбрать свежее и кислотное Пино Гриджио.

Свинина под соусом барбекю

Когда мы подбираем вино для блюда под каким-либо соусом, то вкус этого соуса необходимо учитывать в первую очередь. Так, соус барбекю придает блюду сладость и дымный аромат. В категории красных вин следует отдать предпочтения мощным и полнотелым сортам, которые смогут конкурировать с ярким вкусом блюда. Лучший кандидат на это роль – Шираз и купажи на его основе. Вина этого сорта имеют насыщенный ягодный вкус с перечными нотками, который здесь очень к месту.

Бекон

Какую вкусовую палитру имеет бекон или ветчина? Обычно в ней смешиваются сладкие, соленые и копченые нотки. Среди красных вин наилучшим решением будет Гренаш – вино с пикантными минеральными и дымными нотками. Среди белых вино стоит попробовать сочетание с кисло-сладким Рислинг-Кабинет или кислотным Шенен Блан.