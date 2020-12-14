Как самостоятельно посчитать срок беременности

Иногда девушки, у которых произошла задержка наступления менструации, обращаются к гинекологу. Информация о том, что женщина беременна, а срок уже 4 недели, может стать для многих неожиданностью.

Зачастую вспомнить дату зачатия мало кому удается. Особенно если у девушки есть постоянный партнер, с которым ведётся регулярная половая жизнь.

Первый день жизни ребёнка

Принято считать, что когда новорождённый появляется на свет – это и есть его первый день жизни. Это верно, но формироваться малыш начинает еще в утробе матери. Поэтому, чтобы рассчитать срок беременности, важно знать, когда был последний день месячных. Если зачатие произошло через пару недель после этого события, то всё равно первый день беременности считается на следующие сутки, когда закончились месячные.

Некоторые гинекологи называют эти не всегда приятные для женщин дни "красными слезами" по неосуществившейся беременности. Ведь именно после месячных в утробе женщины формируются предпосылки для будущей беременности. Если зачатия не случилось, тогда всё это уйдет во время следующей менструации. Если после произошедших месячных оно произойдет, значит, малыш начал формироваться сразу после них, а зачатие поспособствовало благоприятному исходу.

Но не все доктора придерживаются этого мнения.

Ещё можно попробовать опираться на собственные ощущения. Иногда, когда произошло зачатие малыша, через 1-2 дня у женщины начинает болеть грудь. Но такие же признаки нередко сопутствуют менструальным дням. Если во время месячных грудь обычно не болит, а был секс без средства защиты, тогда стоит отправиться на прием к гинекологу, чтобы понять, наступила беременность или нет.

Подробнее о том, как посчитать срок беременности, можно узнать в информативном блоге EVA Blog.

Сроки беременности

Обычно, если нет патологии, то беременность длится 38 недель. Именно этих сроков придерживаются доктора при расчёте ПДР. Но так как девушки не всегда называют точную дату зачатия, то акушер-гинеколог может указать и более длительный срок наступления родов – 40 недель.

Аппараты УЗИ настроены таким образом, что если девушка не знает точный день зачатия, они показывают срок, который составляет 2 недели после окончания месячных, так как овуляция в основном выпадает на это время. В EVA Blog рассказывается об этом подробнее.

Возможно ли рассчитать точный день родов?

Не всем удается точно определить, в какой день состоится значимое событие появления ребенка на свет. Так как циклы у женщин могут быть разной продолжительности, то, например, если он 24 дня, скорее всего, малыш появится на свет на 7-14 дней раньше намеченного срока. Если же цикл более 31 дня, тогда ребёнок может родиться позже на 7-14 дней.

Также дату родов можно рассчитать, если удастся точно определить, когда ребёнок первый раз зашевелился в животике. Женщины с жировой прослойкой могут ощущать это на 21-22-ой недели, худощавые – в срок 18-19 недель. Если девушка ожидает более одного ребёнка, тогда уже через 16 недель, а иногда и раньше, можно ощутить движение малыша.

Но как бы там ни было, целесообразно к седьмому месяцу беременности собрать так называемый "родовой чемоданчик", поместить рядом с ним все необходимые документы. Тогда всё нужное будет заранее готово к наступлению радостного события – к предстоящим родам и появлению малыша на свет.