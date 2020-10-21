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Как проявляются и чем опасны функциональные нарушения ЖКТ

14:37
Как проявляются и чем опасны функциональные нарушения ЖКТ - фото 1

В последние годы все более актуальной становится проблема функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Они заняли одно из ведущих мест в структуре болезней органов пищеварения, что обусловлено повсеместной распространенностью.

Это отдельный вид патологий, которые не связаны с язвой и другими повреждениями органов, характеризуются нарушениями в процессе усваивания пищи. Проблемы возникают по многим причинам – от неправильного питания, дефицита витаминов, неблагоприятной экологии до частых стрессов и психоэмоциональных травм. В их решении помогают специальные медикаменты, назначаемые исключительно врачом. Особенно популярны капсулы Меверин, которые успешно применяются для симптоматического лечения и способствуют быстрому устранению проявлений болезни.

Патологические процессы при функциональных нарушениях со стороны ЖКТ сопровождаются постоянными запорами или поносами, урчанием в кишечнике, болями в животе (особенно по утрам) и ощущением тяжести. Также среди симптомов:

  • общее ухудшение самочувствия,
  • плохое настроение,
  • депрессия,
  • потеря аппетита,
  • повышенное газообразование,
  • тошнота,
  • периодическая рвота.

Соответствующие отклонения ограничивают социальную и трудовую деятельность, существенно ухудшают качество жизни. Постепенно они влекут за собой более серьезные проблемы, негативно сказываясь на всём организме. Кроме того, могут становиться причиной развития нарушений в других системах и органах, поэтому необходима своевременная диагностика.

Что делать при патологии

функциональные нарушения ЖКТ - узи

При выявлении любых патологий в функционировании ЖКТ важно как можно раньше обратиться к гастроэнтерологу. После осмотра и пальпации больного участка назначаются современные инструментальные методы, позволяющие подтвердить предполагаемый диагноз. Последующее лечение всегда комплексное, сводится не только к лекарственной терапии, но и к диетологическим рекомендациям, физиотерапевтическим процедурам, психотерапевтическим мероприятиям.

Основной упор при функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта делается на коррекцию диеты для уменьшения нагрузки на пищеварительную систему. Противопоказан алкоголь и курение, из рациона нужно исключить острые и жирные блюда, добавить в него витамины и микроэлементы, белки, жиры и углеводы. Кроме того, прием пищи должен быть дробным, а порции небольшими, рекомендовано обильное питье. В отдельных случаях сводится к минимуму применение различных медикаментозных средств, оказывающих негативное влияние на пищеварительную систему.

При нейровегетативных расстройствах помогают холинолитики с неселективным седативным действием. Если нарушения нервной системы не слишком серьезные, подходят успокоительные фитопрепараты, в более тяжелых случаях не обойтись без антидепрессантов. Для снятия болевого синдрома и восстановления моторно-эвакуаторной функции ЖКТ чаще всего назначаются спазмолитики. Если диагностирована инфекция, сопровождаемая высокой температурой, необходимо принимать жаропонижающие средства.

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