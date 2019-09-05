Как провести выходные в Киеве бюджетно и без хлопот? От аренды квартиры до экскурсии

В Киеве на выходных всегда есть чем заняться

Киев привлекает и завораживает туристов из разных стран и других городов Украины: множество интересных мест, богатейшая история, доступные цены в магазинах и ресторанах. А с недавних пор — низкие цены на перелеты внутри страны и лоукосты!

Киев — лучший вариант для содержательного уикэнда с массой свежих впечатлений. Сюда стремятся попасть испанцы, грузины, американцы, белорусы, немцы — больше 14 миллионов иностранных туристов ежегодно прилетают сюда из разных точек мира! И не только они. Многие украинцы приезжают в Киев из других городов просто погулять на выходных.

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Итак, квартира арендована, душ принят, вещи оставлены…

Куда пойти в Киеве?

Для начала предлагаем ТОП самых популярных мест, а к завершению променада усаживайтесь в любом приглянувшемся ресторане, и пробуйте традиционные украинские блюда. Борщ с пампушками, вареники с вишнями и, конечно, сало! Знакомство с национальной кухней лучше начинать после принятия пищи духовной, а именно:

Узкие улочки Подола . Маленькие домики и атмосфера старой Европы. Контрактовая и Почтовая площади, Гостиный двор, Киево-Могилянская академия — в этом районе города сосредоточены самые интересные локации для туристов.

. Маленькие домики и атмосфера старой Европы. Контрактовая и Почтовая площади, Гостиный двор, Киево-Могилянская академия — в этом районе города сосредоточены самые интересные локации для туристов. Киношный Андреевский спуск . Летней ночью или зимним вечером это место имеет особую атмосферу для неспешной прогулки с заходом в дом-музей Булгакова, посещением Владимирской горки и конечной точкой в замке Ричарда.

. Летней ночью или зимним вечером это место имеет особую атмосферу для неспешной прогулки с заходом в дом-музей Булгакова, посещением Владимирской горки и конечной точкой в замке Ричарда. Величественный Крещатик . Является центральной улицей Киева, и знакомство со столицей логично начать именно здесь. Многие туристы ожидают увидеть невероятной длины проспект, а на деле это всего 1,2 км променада, соединяющего уют и величие столицы Украины.

. Является центральной улицей Киева, и знакомство со столицей логично начать именно здесь. Многие туристы ожидают увидеть невероятной длины проспект, а на деле это всего 1,2 км променада, соединяющего уют и величие столицы Украины. Древнейшая Киево-Печерская лавра . Лишь вдуматься: этот монастырь был построен одним из первых, в 1051 году. Здесь хранятся мощи православных святых и открыты для посещения несколько музеев. Это место в Киеве популярно как у верующих, так и у тех, кто живо интересуется историей Украины и становления Киевской Руси.

. Лишь вдуматься: этот монастырь был построен одним из первых, в 1051 году. Здесь хранятся мощи православных святых и открыты для посещения несколько музеев. Это место в Киеве популярно как у верующих, так и у тех, кто живо интересуется историей Украины и становления Киевской Руси. Набережная Днепра. Здесь летним вечером, теплой осенью или весной — замечательно. Близость воды и легкий ветерок создают комфортную прохладу, а с пешеходного моста лучше виден город.

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