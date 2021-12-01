Как приготовить ирландский кофе с виски – советы DrinkHouse

Айриш – красивое и оригинальное название ирландского кофе. Он знаменит во всем мире и приготовить его совсем несложно, зная некоторые секреты, о которых сегодня и поговорим.

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История напитка

В далеком 1942 году шла Вторая мировая война, затронувшая всю Европу. В небольшой деревушке Фойнс, что в Ирландии, приземлился самолёт, из которого вышли уставшие и замерзшие путники.

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Люди, летевшие этим рейсом, зашли в местное кафе. Бармен оказался находчивым и быстро понял, что путешественникам требуется горячий напиток, а еще не помешает спиртное. Но предлагать просто виски он не решился, а вот виски с кофе стал отличным вариантом. Этот импровизированный напиток оказался вкусным и один из пассажиров поинтересовался названием. На что бармен, недолго думая, ответил – Ирландский кофе.

Звали этого бармена Джон Шеридан и его имя сегодня известно на весь мир. Бар, где этот кофе был приготовлен впервые, существует и сегодня. А на его входе расположена мемориальная доска. Ежегодно здесь проходит конкурс барменов со всего мира. Цель – определение лучшего из тех, кто сможет приготовить этот знаменитый напиток.

Рецепт приготовления

Кофе по-ирландски – напиток, знаменитый во всем мире. Поэтому он имеет официальную регистрацию в Международной ассоциации барменов. Для его приготовления используется кофе и виски в пропорции 2 к 1, сюда же добавляют взбитые жирные сливки, в количестве равном количеству виски, а также сахар, но обязательно коричневый, 1-2 чайных ложки на одну порцию кофе.

Секреты приготовления

Очень важно предварительно нагреть бокал для напитка. Самый простой способ – налить кипяток и вылить. Отсюда и название бокала – айриш бокал на ножке и с удобной ручкой, которая позволяет не обжечься, во время употребления напитка.

Для приготовления кофе принято использовать кофейные зерна сорта арабика, их рекомендуют перемолоть до состояния порошка, помол средний.

Вылив из бокала кипяток, кладут сахар. Затем нужно налить порцию ирландского виски и размешивать, чтобы сахар растворился лишь частично. После этого смесь нужно поджечь, это фишка рецепта. За это время сахар растворяется полностью, благодаря чему у кофе появляется карамельный вкус. Также это влияет и на вкус виски, он становится более мягким.

Далее нужно погасить виски и залить кофе в бокал. Следующий шаг – необходимо взбить сливки со льдом, достаточно пары кубиков. Важно в этом процессе время, взбивайте ингредиенты пару секунд, иначе сливки могут свернуться, а вкус будет испорчен.

Взбитые сливки нужно красиво выложить поверх напитка. Благодаря тому, что у продуктов большая разница в температуре, сливки будут удерживаться на поверхности.

Пить этот напиток принято без трубочки, большими глотками, сначала горячий кофе, затем холодные сливки.