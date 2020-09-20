Как правильно выбрать свечи зажигания

Новичкам может показаться, что автомобильные свечи зажигания – это не столь важные детали. Но стабильность их работы напрямую влияет на функционирование силового агрегата машины.

Какие же функции выполняют в современном автомобиле свечи зажигания

Они обеспечивают важные показатели:

старт двигателя;

гарантируют стабильность в работе силового агрегата на холостом ходу;

позволяют автомобилю достигать нужной скорости.

В чем заключается опасность выхода из строя автомобильных свечей

Каждый автомобилист, который хотя бы раз сталкивался с проблемой выхода из строя автомобильных свечей, знает, насколько это неприятно. Техника начинает некорректно работать или совсем глохнет. Вот почему лишний раз не помешает купить свечи зажигания про запас.

Если во время движения транспортного средства выходит из строя хотя бы одна свеча, то нарушается работа нейтрализатора (устройство, отвечающее за отвод выхлопных газов), а еще катушек зажигания. Как видим, свечи в ДВС – это очень важная деталь, без которой можно практически "застрять" на дороге в самый неподходящий момент. Еще они выступают в качестве так называемого "индикатора" работы двигателя. По ним можно определить:

качество топливной смеси, как и топлива в целом;

примерную температуру "под капотом";

качество собственно свечи зажигания.

Принцип работы

На рынке существует много видов свечей зажигания, но принцип действия у всех деталей одинаковый. Разница заключается только в качестве, производителе, а еще в цене.

Свеча имеет уплотнитель, изолирующую оболочку, а еще электрод. Подключается деталь с помощью контактного входа и выхода. При подаче напряжения на свечу вырабатывается искра, которая зажигает топливно-воздушную смесь.

Выбираем свечи для автомобиля

Профессионалы рекомендуют при выборе автомобильных свечей учитывать следующие нюансы:

Число каления. Чем выше данный параметр, тем лучше.

Компанию-производитель. Желательно отдавать предпочтение проверенным брендам.

Марку автомобиля. В данном случае особых требований не существует. Но лучше всего покупать свечи такого же производителя, что и автомобиль.

Внешний вид. Новая свеча должна иметь равномерный оттенок, это указывает на ее качество.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации на дороге, рекомендуется не экономить деньги на свечах зажигания. Ну, и, само собой, никак не помешает запасной комплект самых необходимых деталей в бардачке.