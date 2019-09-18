Как правильно выбрать и где купить качественную детскую мебель

Как правильно выбрать и где купить качественную детскую мебель

Ни для кого не секрет, что неправильно подобранные стол, стулья или кресла могут нанести серьезный вред здоровью человека. Поэтому мебель даже для взрослых следует выбирать максимально удобную и безопасную, а о детях и говорить нечего.

По сравнению с диванами, столами и кроватями, рассчитанными на взрослых людей, детская мебель должна обладать рядом характеристик, которые будут способствовать максимальному коморту малыша, не дадут его позвоночнику неправильно развиваться и небудут вредить неокрепшему организму.

Особое внимание следует уделять письменному столу и дивану - местам, где маленький ребенок проводит больше всего времени за чтением книг, просмотром мультиков или подготовки домашнего задания.

Чтобы письменный стол был для малыша удобен, его ширина не должна быть меньше 60 сантиметров, а длина - не меньше метра. Таким образом ребенок сможет без проблем организовать свое рабочее пространство, поместить все тетрадки, карандаши, маркеры и учебники и свободно дотянуться до самых удаленных точек столешницы.

Что касается высоты парты или письменного стола, то у ножек ребенка должно быть пространство: не менее полуметра в ширину и 45 сантиметров в глубину. При этом указанные габариты совсем не могут считаться однозначными. Чтобы по-настоящему правильно подобрать стол для ребенка, нужно за него малыша посадить. При этом локти чада должны свободно располагаться на столешнице, а ноги - касаться пола и быть согнутыми под прямым углом. Так что исключительно по интернету выбирать такую мебель не стоит, хотя просмотреть варианты с точки зрения дизайна, а затем отправиться в торговый центр для "примерки" вполне можно. Изучить ассортимент письменных столов в магазине с большим выбором мебели можно, к примеру, на сайте гипермаркета "Форум" - https://4room.ua.

Не менее серьезно стоит подходить и к выбору дивана для детской. Здесь, правда, совсем другие загвоздки. Помимо стандартного обращения внимания на габариты мебели, нужно сконцентрироваться еще и на материалах, из которых она изготовлена: они должны быть гипоаллергенными и экологичными, а обивка - устойчива к очистке от грязи и пятен.

Кроме того, важен и момент массивности конструкции, ведь она должна с запасом выдерживать всевозможные прыжки и кувырки ребенка. При этом чем мягче будут подлокотники, бортики и все остальные детали, о которые можно удариться, тем безопаснее для ребенка.

Немаловажным, хотя и не обязательным моментом может быть наличие матраса с ортопедическим эффектом, чтобы ребенок мог полноценно и комфортно вздремнуть.

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