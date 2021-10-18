Как правильно выбирать гаджеты в интернет-магазине
Покупки в интернете кажутся весьма рискованными, ведь товары нельзя внимательно рассмотреть или протестировать. На самом деле, риск — не выше, чем при шопинге в офлайн-магазинах гаджетов. А условия зачастую — даже комфортнее для покупателей.
Купленные в режиме онлайн устройства можно вернуть или обменять, если они не подошли или работают некорректно. При этом для возврата не обязательно даже ехать в точку выдачи или на склад — достаточно отправить товар при помощи проверенной почтовой службы.
Чтобы избежать ошибок при выборе гаджетов, необходимо придерживаться 5 простых правил.
Проверка надежности магазина
Главное — выбрать оптимальное место для онлайн-шопинга. Это может быть как крупный ОМНИ-ритейл, так и небольшой интернет-магазин.
Убедиться, что делать покупки в магазине безопасно, позволяют такие нюансы:
- Качественное оформление веб-сайта интернет-магазина. Интерфейс должен быть понятным, иначе шопинг превратится в Mission Impossible.
- Наличие на сайте контактов для обратной связи. Также полезный атрибут интернет-магазина — открытая линия (мгновенный чат).
- Обмен и возврат. Магазины, в которых нет обмена и возврата, нарушают законодательство о защите прав потребителей.
- Адекватные цены. Золотое правило: стоимость гаджетов — примерно на уровне среднерыночной.
- Возможность оплаты товара после получения. Лучше всего — несколько альтернативных способов оплаты.
Магазин гаджетов Deerma соответствует всем перечисленным требованиям. Товары, заказанные в нем, можно оплачивать наличными, банковской картой, наложенным платежом и даже частями (в рассрочку).
Анализ технических характеристик
После успешного выбора магазина остается найти в каталоге нужный гаджет и проанализировать его спецификации.
Перечень атрибутов, на которые обязательно нужно обратить внимание, зависит от типа устройства.
Например, если это пылесос, целесообразно оценить тип конструкции, способ питания, мощность и предназначение. В случае с увлажнителем воздуха приоритетные характеристики — это способ управления, производительность и рабочая площадь.
Изучение отзывов
Больше всего полезной информации — не в описаниях, а в «живых» отзывах. В них пользователи делятся своими впечатлениями от эксплуатации гаджетов и рассказывают обо всех преимуществах и «подводных камнях». Именно в отзывах можно найти сведения о недостатках или, наоборот, узнать подробности о фишках, бегло упомянутых в спецификациях.
Просмотр видеообзоров
Когда товар с оптимальными спецификациями и хорошими отзывами найден, целесообразно познакомиться с ним поближе.
В видеообзорах — самое интересное. Они позволяют узнать, соответствуют ли заявленные характеристики и возможности гаджета реальным.
Лучше смотреть сразу несколько обзоров от разных авторов. Это позволит сформировать объективную оценку.
Последний важный нюанс — оценка комплектации. Обязательные ее составляющие: инструкция и гарантия.