Как правильно выбирать гаджеты в интернет-магазине

08:52 18 октября,

Покупки в интернете кажутся весьма рискованными, ведь товары нельзя внимательно рассмотреть или протестировать. На самом деле, риск — не выше, чем при шопинге в офлайн-магазинах гаджетов. А условия зачастую — даже комфортнее для покупателей.

Купленные в режиме онлайн устройства можно вернуть или обменять, если они не подошли или работают некорректно. При этом для возврата не обязательно даже ехать в точку выдачи или на склад — достаточно отправить товар при помощи проверенной почтовой службы.

Чтобы избежать ошибок при выборе гаджетов, необходимо придерживаться 5 простых правил.

Проверка надежности магазина

Главное — выбрать оптимальное место для онлайн-шопинга. Это может быть как крупный ОМНИ-ритейл, так и небольшой интернет-магазин.

Убедиться, что делать покупки в магазине безопасно, позволяют такие нюансы:

Качественное оформление веб-сайта интернет-магазина. Интерфейс должен быть понятным, иначе шопинг превратится в Mission Impossible.

Наличие на сайте контактов для обратной связи. Также полезный атрибут интернет-магазина — открытая линия (мгновенный чат).

Обмен и возврат. Магазины, в которых нет обмена и возврата, нарушают законодательство о защите прав потребителей.

Адекватные цены. Золотое правило: стоимость гаджетов — примерно на уровне среднерыночной.

Возможность оплаты товара после получения. Лучше всего — несколько альтернативных способов оплаты.

Магазин гаджетов Deerma соответствует всем перечисленным требованиям. Товары, заказанные в нем, можно оплачивать наличными, банковской картой, наложенным платежом и даже частями (в рассрочку).

Анализ технических характеристик

После успешного выбора магазина остается найти в каталоге нужный гаджет и проанализировать его спецификации.

Перечень атрибутов, на которые обязательно нужно обратить внимание, зависит от типа устройства.

Например, если это пылесос, целесообразно оценить тип конструкции, способ питания, мощность и предназначение. В случае с увлажнителем воздуха приоритетные характеристики — это способ управления, производительность и рабочая площадь.

Изучение отзывов

Больше всего полезной информации — не в описаниях, а в «живых» отзывах. В них пользователи делятся своими впечатлениями от эксплуатации гаджетов и рассказывают обо всех преимуществах и «подводных камнях». Именно в отзывах можно найти сведения о недостатках или, наоборот, узнать подробности о фишках, бегло упомянутых в спецификациях.

Просмотр видеообзоров

Когда товар с оптимальными спецификациями и хорошими отзывами найден, целесообразно познакомиться с ним поближе.

В видеообзорах — самое интересное. Они позволяют узнать, соответствуют ли заявленные характеристики и возможности гаджета реальным.

Лучше смотреть сразу несколько обзоров от разных авторов. Это позволит сформировать объективную оценку.

Последний важный нюанс — оценка комплектации. Обязательные ее составляющие: инструкция и гарантия.