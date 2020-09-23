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Как правильно ухаживать за золотыми кольцами

10:40
Как правильно ухаживать за золотыми кольцами - фото 1

Оригинальное золотое кольцо способно преобразить образ любой женщины, сделать ее загадочной и желанной. Красота драгоценного металла зависит не только от стоимости ювелирного изделия, наличия или отсутствия камней, но и от правильного ухода.

Если следить за украшением, периодически очищать его от налета, то оно всегда будет смотреться дорого. Но при игнорировании правил, даже золотое колечко с бриллиантом или изумрудом станет блеклым и невыразительным.

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Общие советы по уходу за золотыми кольцами

  • Хранить кольца нужно отдельно друг от друга в специальной шкатулке, где они не соприкасаются.
  • После снятия в обязательном порядке следует протирать их мягкой тряпочкой или салфеткой из микрофибры.
  • Для устранения налета и загрязнений можно использовать проверенные средства, среди которых мыльный раствор, вода с нашатырным спиртом (10 капель на стакан), мягкие моющие средства для посуды без абразивных добавок.

Чистить необходимо мягкой тряпочкой или салфеткой, после обработки изделия споласкивается чистой водой и просушивается без применения фена.

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Народные средства тоже работают! Если золотое кольцо сильно потемнело, придать ему блеск поможет луковый сок. Нанесите его на поверхность металла на 1,5-2 часа, после хорошо промойте, высушите и отполируйте войлоком.

Со вставками камней

При уходе за ювелирными украшениями с драгоценными минералами необходимо учитывать их тип:

  • Бриллиант. Этот камень хоть и является очень крепким, но со временем тускнеет. Чтобы вернуть его граням блеск, применяйте воду с мыльным средством или с несколькими каплями нашатырного спирта. После обработки тщательно промойте и вытрите мягкой тряпочкой без наличия ворсинок.
  • Жемчуг. Со временем этот драгоценный камень теряет блеск. Чистят его, так же как и золото – мыльный раствор, вода с нашатырем, моющие средства. Необходимо все делать аккуратно, чтобы жемчужина не выпала из посадочного места.
  • Топаз или любые твердые камни (сапфир, изумруд, аметист, рубин) можно очищать посредством мягкой щетки и воды с обычным стиральным порошком. При незначительных загрязнениях можно промыть камень раствором этилового спирта (чайная ложка) и воды (один стакан).

Приобретайте качественные женские кольца 585 пробы по лучшей стоимости в Украине от бренда «Imperia Zolota». В каталоге множество ювелирных изделий с фото, среди которых обязательно найдется подходящий вариант для любой женщины. При правильном уходе и соблюдении рекомендаций данной статьи, золотое колечко будет радовать хозяйку долгие годы.

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