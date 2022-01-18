Как пользоваться феном, чтобы не навредить волосам?

Некоторые эксперты утверждают, что сушка феном вредит волосам. Данное утверждение верно лишь отчасти. Навредить шевелюре можно при неправильном использовании этой техники или ее неправильном выборе.

Современный рынок пестрит различными моделями устройств для сушки. Поэтому у обывателей нередко возникают трудности во время выбора подходящей модели. Чтобы купить фен для волос, рекомендуем воспользоваться проверенной площадкой АЛЛО, где вы найдете широкий ассортимент качественной техники.

Советы по использованию фенов

Следует пользоваться опцией подачи холодного воздуха. Посредством данной функции можно, например, закреплять укладку, когда кудри уже наполовину сухие. Это помогает значительно сократить действие горячего воздуха. Также не рекомендуется:

Держать фен во время сушки близко к кудрям. Оптимальное расстояние составляет 30…40 см.

Сушить волосы от кончиков к корням. При таком направлении просушивания они начинают путаться и повреждаться.

Надевать в начальной фазе просушивания диффузорные насадки.

Также не рекомендуется сушить пряди на предельной скорости. При нехватке времени следует хотя бы периодически менять режимы сушки.

Что еще необходимо знать о просушивании волос?

Во время сушки волосы электризуются. Чтобы нейтрализовать накопившийся заряд, применяют фены с опцией ионизации, которые воздействуют на локоны отрицательно заряженными частицами.

Использование защитных средств

При регулярном использовании фена важно использовать специальные масла, кремы, кондиционеры, шампуни, спреи. Для сухих кудрей не рекомендуется применять средства, содержащие спирт. Жирные пряди лучше обрабатывать продукцией без масел.