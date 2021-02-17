Как подготовить квартиру к весне?

За зимой всегда следует весна, а это сулит и изменением погоды за окном.

С весной меняется продолжительность светового дня, температура воздуха повышается и к этим фактором лучше всего готовиться заранее.

Установка кондиционера в квартире

Если у вас централизованное отопление, то нередко подачу тепла по трубам прекращают задолго до установления комфортной температуры в квартире. Поэтому вы можете выбрать кондиционер, который идеально подойдет для переходного периода между холодом и теплом: практически все модели способны не только охлаждать, но и нагревать воздух.

Кондиционер придется очень кстати летом, когда начнутся жаркие дни, а его покупка и установка зимой или весной, обойдется дешевле. Некоторые модели оснащены дополнительными функциями, например:

очисткой воздуха от пыли, пыльцы и микроорганизмов;

автоматической регулировкой температуры исходя из показателей в квартире;

снабжением помещения свежим воздухом в режиме вентиляции и т. д.

Мощность кондиционера лучше всего подбирать, опираясь на площадь помещения из расчета 1 кВт на 10 кв. м. Оптимально использовать запас по мощности до 30 %. Более не рекомендуется.

Установка роллет или жалюзи

Весной световой день начинается раньше, а заканчивается позже. Солнечные лучи также ярче. В этом есть позитив, но не всем комфортно просыпаться с рассветом. К тому же, слишком интенсивное солнечное излучение быстро нагревает помещение, оно способно повредить предметы интерьера. Чтобы добиться оптимального естественного освещения в квартире, удобно использовать роллеты или жалюзи.

Чтобы усовершенствовать систему, можно поставить электрокарниз. Это небольшое устройство под шторы. Также существуют модели роллет и жалюзи с автоматическим приводом. Вы сможете регулировать интенсивность естественного освещения при помощи пульта или задать таймер работы устройства в зависимости от предпочтений.

Электрокарнизы и роллеты с автоматическим приводом не требуют подключения к сети, а работают от аккумулятора.

Генеральная уборка квартиры

За зиму в квартире могло накопиться много пыли и различных загрязнений. С весной они проявятся уже в новом свете и станут заметнее. Проведите влажную уборку всего помещения, помойте окна, протрите пыль с использованием специальных средств.

Зимние вещи лучше всего отдать в химчистку и после убрать в шкаф. Текстиль в квартире с приходом весны лучше также постирать, а при необходимости заменить на светлый и легкий.