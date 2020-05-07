Как новый закон изменит порядок зачисления денег на карты

С 28 апреля 2020 года в Украине вступают в силу новые правила денежных переводов. Нововведения распространяются на зачисления наличных средств и крупных сумм с карты на карту, для которых устанавливают обязательную идентификацию отправителя.

В то же время, по оценкам Нацбанка, требования не повлияют на большинство переводов с карты на карту между клиентами одного и того же финансового учреждения.

Почему переводы денег с карты на карту становятся все популярнее?

За последние 5 лет денежные переводы между картами приобрели большую привлекательность в стране. С каждым днем число людей, предпочитающих отправлять и получать средства онлайн, растет. В связи с этим увеличилось количество работодателей и частный предпринимателей, которые перекидывают деньги своим сотрудникам на карты, уклоняясь от уплаты налогов.

С принятием Закона от 28.04.2020 г. финмониторинг среднего и малого бизнесов должен ужесточиться. Теперь просто перекинуть зарплату наемным сотрудникам на карту станет проблематичным.

С другой стороны, нововведения пресекут и деятельность граждан, которые не хотят регистрироваться как ФОПы и получают доходы, происхождение которых невозможно установить. Теперь во всех переводах до 30 000 грн необходимо указывать данные как получателя, так и отправителя.

Приняв соответствующий Закон, власти намерены установить контроль над пополнением карт граждан на крупные суммы. А для этого банки обязали внедрить более строгое удостоверение личности своих клиентов. В то же время работников на «белой» зарплате, льготных категорий населения (пенсионеров, студентов, военнослужащих и т.п.) – проверять не будут.

Новые правила зачисления денег на карту

Закон предусматривает два важных требования:

идентификацию и верификацию личности отправителя денежного перевода;

предоставление полных данных об отправителе и получателе.

Так, согласно ст. 14 Закона идентификация клиента потребуется при переводе от 5 тысяч грн через сети терминалов и в кассах банков на счет другого банка. В остальных случаях ничего не меняется, переводы между карточками граждан будут осуществляться как ранее, если держатель карты конкретного банка уже идентифицирован (предоставил ксерокопии документов).

Также стоит уточнить, что при переводе до 30 000 грн через электронные кошельки, виртуальные счета нужно указать номер счета или электронного кошелька, или уникальный номером электронного платежного средства плательщика.

В целом процедура денежных зачислений для клиентов банков должна упроститься.

Какие операции разрешаются без идентификации человека?

Заявленные правила не распространяются на:

оплату "коммуналки", налогов, штрафов и проведение других обязательных платежей;

погашение кредитов до 30 000 грн;

покупку товаров и услуг с помощью платежной карты на любую сумму при условии, что ее номер сопровождает перевод;

пополнение личной карты (если отправитель и получатель совпадают) через терминалы на сумму до 30 000 грн;

снятие наличных с собственного счета.

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Что изменится после внедрения Закона?

В НБУ отмечают, что нововведения никак не коснутся добросовестных клиентов, которые проводят небольшие платежи и не нарушают закон.