Как купить качественное японское авто в Белой Церкви

Большинство современных автолюбителей предпочитает покупать машины от того же производителя, который у них был. Этот тезис, разумеется, справедлив только для тех ТС, что удовлетворяют все потребности, обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта.

Одним из таких производителей является легендарная японская Toyota. Статистика показывает, что почти 85% людей, однажды купивших продукцию от этой компании, остаются с ней и в будущем.

Свою историю автомобильная корпорация Toyota ведет с 30-х годов прошлого века. Она была основана как филиал завода, который должен был выпускать машины по американскому образцу. Всего через год после открытия производства в цехах собрали первый автомобиль. Он продавался не только в Японии, но и экспортировался в другие страны. Сегодня компания выпускает свыше 2 миллионов машин в год. Они продаются почти в 200 странах мира.

Какую модель подобрать

Если вы решили купить авто в Белой Церкви, то изучите предложения от официального дилера «УкрАВТО» по ссылке avtosamit-bts.ukravto.ua. Корпорация реализует широкий ассортимент автомобилей и предлагает клиентам выгодные условия сотрудничества. В каталоге «УкрАВТО» представлены:

Микроавтобус Proace Van, который идеально подходит для коммерческих перевозок. Выпускается в различных комплектациях, идеально подходит для городского или загородного цикла. Кроссовер С-HR, который отлично выглядит, обладает комфортным салоном, мощным двигателем и современными системами безопасности. Это авто подходит как для работы, так и для отдыха. Стильный и красивый седан Corolla, который придется по душе людям, любящим комфорт, пространство и высокую скорость. Это современное надежное и качественное авто. Оно идеально подойдет для города и дальних поездок. Мощный внедорожник Highlander, который без труда справится с бездорожьем. Это выбор людей, которые любят путешествовать, заниматься рыбалкой, охотой и пр. Оснащается двигателем на 3,5 л и 8-ступенчатой коробкой передач. Внедорожник Prado, который стал живой легендой. Эта машина подходит как для городского цикла, так и для движения по бездорожью. Мощный и красивый Land Cruiser, который знают во всем мире. Это стильное авто, которое используют бизнесмены и любители отдыха на природе. Комфортный, мощный и надежный RAV4, выпускаемый с 1994 г. За эти годы он доказал, что является отличным выбором для всей семьи. Субкомпактный Yaris, который идеально подходит для городского цикла, но может использоваться и для дальних поездок. Пикап Hilux, отличающийся высокой проходимостью и хорошей вместительностью. Микроавтобус Proace Verso, который выпускается в 7-, 8- и 9-местном исполнении.

В салоне Корпорации «УкрАВТО» в Белой Церкви вы сможете детально изучить эти машины, провести тест-драйв и приобрести за наличные, оплатить банковским переводом или оформить кредит.