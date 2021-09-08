Как избежать трудностей при выборе пылесоса

Ассортимент пылесосов огромен, поэтому подобрать "ту самую" модель — задача не из легких. Ее усложняет еще и то, что многие доступные на рынке устройства похожи визуально, по цене и техническим характеристикам.

Не попасть впросак помогает продуманный подход к выбору. Анализ принципов работы и спецификаций — прежде всего.

Разновидность пылесоса

В зависимости от особенностей конструкции и функционирования пылесосы делят на:

вертикальные аккумуляторные,

компактные ручные,

сетевые с цилиндрическим корпусом,

роботы.

Беспроводной пылесос Xiaomi Jimmy целесообразно выбрать для ежедневной косметической уборки. Его конструкция позволяет удалять пыль и загрязнения в труднодоступных местах. Пользователю даже не приходится наклоняться, чтобы «пройтись» щеткой под плинтусами или под мебелью.

Доступный по ссылке https://wo.ua/roboty-pylesosy/brend-is-roborock/ робот пылесос Roborock — отличный вариант для тех, у кого нет времени. Он самостоятельно наводит порядки благодаря поддержке интеллектуальных технологий.

Сетевой пылесос Philips или Karcher с регулируемой мощностью — отличный выбор для генерального клининга.

Тип уборки

Дома уже есть электрический полотер или умная швабра? Тогда поддержка пылесосом влажной уборки не обязательна. Вполне достаточно модели с различными насадками и щетками для сбора пыли и сухого мусора.

Если же единственное приспособление для мытья полов в жилище — ручная швабра с тряпкой, стоит задуматься о приобретении моющего пылесоса с функцией сбора воды.

Разновидность пылесборника

Пластиковый контейнер — лучше, чем мешок. Преимущества — многоразовость и легкий уход. После выгрузки мусора его можно помыть под проточной водой и высушить. Эти действия позволяют избежать появления неприятных запахов и бактерий.

Вариант еще практичнее — аквафильтр. Он гарантирует высокое качество уборки и дополнительно обеспечивает увлажнение воздуха.

Мощность

Потребляемая мощность пылесоса влияет на стоимость эксплуатации. Чем она ниже, тем дешевле обходится уборка.

С полезной мощностью все наоборот. Она должна быть высокой для обеспечения эффективной работы.

Для вертикального аккумуляторного пылесоса оптимальная мощность всасывания составляет около 200 Вт.

Для обычного сетевого девайса нормальные показатели мощности — 300-500 Вт.

Подбирать пылесос по мощности следует с учетом площади уборки.

Шум

Любой пылесос шумит во время работы. Звуки издает и его мотор, и система всасывания.

Чтобы уборка не приносила дискомфорт, а нахождение рядом с включенным пылесосом не было причиной головной боли, стоит выбирать модель с громкостью до 80 Дб.

Регулировать уровень шума позволяет функция настройки мощности. Как правило, в режиме максимальной нагрузки девайс работает громче, а минимальной — тише.

Пылесос, выбранный с учетом вышеперечисленных нюансов, станет эффективным помощником в быту.