Владимир Зеленский Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке война на Донбассе Досье

Как и где выучить английский язык в Киеве?

15:00
Как и где выучить английский язык в Киеве? - фото 1

Английский нужен всем, независимо от возраста, специальности. Если вы понимаете, что уровня знаний недостаточно, хотите подтянуть его, стоит записаться на курсы.

Школа englishprime возле метро КПИ по адресу пр-т Победы, 22 проводит обучение по разным программам, как для слушателей с начальным уровнем подготовки, так и для тех, чьи знания уже весьма высоки.

Благодаря хорошему подбору персонала, объяснения грамматики будут понятны и просты, так что переживать насчет непонимания урока школьникам не приходится. Практика в школе занимает около 80% времени занятия, то есть упор делается на реальные результаты.

Свободный иностранный и никакой зубрежки

 

Школа English Prime обучает с 2005 года, десятки тысяч студентов уже прошли обучение и получили отличные результаты. Ориентация при выборе программы идет на ряд параметров.

Возраст слушателя

Есть английский школьникам всех возрастов, подросткам, взрослым. Каждый в группе будет чувствовать себя комфортно, в своей тарелке, получит такие объяснения от преподавателя, как нужно.

Уровень знаний

Существуют программы для новичков и опытных учащихся. Предварительно вас попросят пройти тест, ответить на простые вопросы, чтобы определить стартовый уровень. Доступные варианты:

  • для начинающих;
  • Advanced.

Потребности студентов

В школе английского можно:

  • пройти подготовку к собеседованию;
  • освежить знания языка перед поездкой;
  • подтянуть уровень в целом.

Всем рекомендован авторский курс для сдачи IELTS. Есть в школе группы выходного дня – их удобно посещать во время значительных перерывов в обучении.

Как понять, что именно вам нужно?

Все очень просто - скажите преподавателю, зачем вы пришли в школу. Также он задаст уточняющие вопросы и поможет определиться с оптимальным курсом. После этого представители школы помогут учесть занятость, уровень знаний, а также доступный на обучение бюджет.

Почему важно выбрать хорошую школу

От уровня преподавания в школе будут зависеть результаты. Ищите те центры, которые имеют полный набор сертификатов, где трудоустроены опытные преподаватели. Посетите сайт школы – он должен быть солидным, современным, содержать полную информацию об обучении.

Также стоит обращать внимание на месторасположение учебного учреждения. До школы на КПИ добираться очень удобно, что является ее плюсом. Делайте ставку на близость от дома или работы и возможность добраться до пункта назначения на метро.

Почитайте отзывы. Все положительными не будут, но общую картину понять можно. Записывайтесь в проверенные места, так вы гарантированно получите результаты и не потеряете деньги.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Общество Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Русские собираются продолжать войны для шантажа всего мира - фото 1
Русские отказались от глобального перемирия без снятия с них санкций
14:00
Убийца семерых человек уже участвовал в нападении с ружьем - фото 1
Убивший ветеранов под Житомиром уже участвовал в вооруженном нападении, но дело замяли
12:00
Количество новых заражений почти достигло пиковых отметок времен карантина - фото 1
Коронавирус не отступает: количество новых заражений официально увеличилось почти до пика
10:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29