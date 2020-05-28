Как и где выучить английский язык в Киеве?

Английский нужен всем, независимо от возраста, специальности. Если вы понимаете, что уровня знаний недостаточно, хотите подтянуть его, стоит записаться на курсы.

Школа englishprime возле метро КПИ по адресу пр-т Победы, 22 проводит обучение по разным программам, как для слушателей с начальным уровнем подготовки, так и для тех, чьи знания уже весьма высоки.

Благодаря хорошему подбору персонала, объяснения грамматики будут понятны и просты, так что переживать насчет непонимания урока школьникам не приходится. Практика в школе занимает около 80% времени занятия, то есть упор делается на реальные результаты.

Свободный иностранный и никакой зубрежки

Школа English Prime обучает с 2005 года, десятки тысяч студентов уже прошли обучение и получили отличные результаты. Ориентация при выборе программы идет на ряд параметров.

Возраст слушателя

Есть английский школьникам всех возрастов, подросткам, взрослым. Каждый в группе будет чувствовать себя комфортно, в своей тарелке, получит такие объяснения от преподавателя, как нужно.

Уровень знаний

Существуют программы для новичков и опытных учащихся. Предварительно вас попросят пройти тест, ответить на простые вопросы, чтобы определить стартовый уровень. Доступные варианты:

для начинающих;

Advanced.

Потребности студентов

В школе английского можно:

пройти подготовку к собеседованию;

освежить знания языка перед поездкой;

подтянуть уровень в целом.

Всем рекомендован авторский курс для сдачи IELTS. Есть в школе группы выходного дня – их удобно посещать во время значительных перерывов в обучении.

Как понять, что именно вам нужно?

Все очень просто - скажите преподавателю, зачем вы пришли в школу. Также он задаст уточняющие вопросы и поможет определиться с оптимальным курсом. После этого представители школы помогут учесть занятость, уровень знаний, а также доступный на обучение бюджет.

Почему важно выбрать хорошую школу

От уровня преподавания в школе будут зависеть результаты. Ищите те центры, которые имеют полный набор сертификатов, где трудоустроены опытные преподаватели. Посетите сайт школы – он должен быть солидным, современным, содержать полную информацию об обучении.

Также стоит обращать внимание на месторасположение учебного учреждения. До школы на КПИ добираться очень удобно, что является ее плюсом. Делайте ставку на близость от дома или работы и возможность добраться до пункта назначения на метро.

Почитайте отзывы. Все положительными не будут, но общую картину понять можно. Записывайтесь в проверенные места, так вы гарантированно получите результаты и не потеряете деньги.