Как и где можно получить кредит под 0 %?

В прежние годы, взяв кредит в МФО, можно было столкнуться с внушительной переплатой. Сегодня деятельность микрофинансовых организаций строго контролируется специальной структурой – Нацкомфинуслуг.

Даже в случае возникновения просрочки, заемщик выплачивает только вполне "разумные" пени (стандартная величина – 3-4% от суммы задолженности), а не штрафы в десятки и сотни тысяч гривен.

Более того, сейчас в МФО можно получить кредит под 0 % - т.е. совершенно бесплатно. Для оформления потребуется минимальный пакет документов (только паспорт и ИНН), и 20 минут свободного времени.

Можно ли получить кредит под 0% в банке?

Ни коммерческие, ни государственные банки Украины и всего мира не предоставляют кредиты бесплатно. В лучшем случае можно рассчитывать на рассрочку на нужный товар.

Процентная ставка по банковскому займу может быть минимальной. Но она будет всегда. Условно бесплатным кредитным продуктом от банков являются кредитки с льготным периодом. Однако за обслуживание «пластика» необходимо платить. Плата может предусматриваться и за различные операции:

СМС-информирование;

Страхование (об этой подключенной платной услуге некоторые держатели карты узнают лишь спустя месяцы);

Снятие наличных с кредитного счета и т.д.

Взять деньги в долг и возвратить точно такую же сумму можно исключительно в МФО.

Почему МФО выдают займы бесплатно?

Акция «Первый кредит под 0% в сутки» проводится любой микрофинансовой фирмой с одной и той же целью – привлечь новых заемщиков и расширить клиентуру.

Если вы никогда прежде не сотрудничали с МФО, и, обратившись в компанию, действительно получили займ бесплатно, после чего успешно вернули его, то в следующий раз вы, с огромной вероятностью, снова придете в ту же организацию. Передавать свои данные и регистрироваться на множестве кредитных сайтов хотят немногие люди.

Таким образом, беспроцентные микрозаймы выгодны обеим сторонам сделки:

МФО получает нового заемщика, который, скорее всего, вернется к ней, а не пойдет к конкуренту;

Клиент решает свои денежные проблемы без переплаты.

Обманывать заемщиков и требовать денег по бесплатному кредиту лицензированная МФО не станет никогда. И дело здесь вовсе не в честности микрофинансовых организаций, а в страхе лишиться Лицензии, без которой работать нельзя. Оформить новый документ в Нацкомфинуслуг нарушителю-кредитору будет по-настоящему сложно.

Что нужно, чтобы бесплатно получить кредит?

Если вам уже исполнилось 18 лет, и еще нет 75 лет (возрастные границы могут быть другими, но совершеннолетие – обязательное требование любой МФО), и вы являетесь гражданином Украины, то взять микрозайм под 0% можете прямо сейчас. Для этого:

На сайте LiveCredit выберите МФО с подходящими условиями кредитования;

На официальном портале микрофинансовой фирмы заполните анкету (необходимые документы – паспорт и ИНН);

Укажите номер карточки, на которую должны быть зачислены средства. Карта должна принадлежать вам – на лицевой стороне должны значится ваши фамилия и имя;

Получите ответ по заявке в течение ближайшего часа (иногда минут). Подпишите электронный договор и МФО незамедлительно отправит деньги;

Досрочно или вовремя погасите весь долг целиком.

Последний пункт крайне важный – если вы допустите просрочку (хотя бы день) или воспользуетесь пролонгацией, компания начислит проценты. Своевременное закрытие долга по бесплатному займу – обязательное условие.