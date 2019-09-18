Как долго можно находиться в Шенгене с ВНЖ или гражданством Европы?

Как долго можно находиться в Шенгене с ВНЖ или гражданством Европы?

Одно из главных преимуществ второго гражданства или вида на жительство в европейской стране – возможность без виз путешествовать по Шенгену.

Поэтому закономерно, что, принимая участие в программе для инвесторов, иностранцев интересует, сколько дней они смогут официально пребывать в зоне после получения нового статуса. В первую очередь нужно понимать, что не все государства Европы входят в Шенген или являются членами Евросоюза – это вносит свои коррективы в перемещение по европейской территории.

Как ездить по Шенгенской зоне без виз?

Для свободного пребывания в Шенгене можно воспользоваться одним из трех вариантов.

Первый – оформление вида на жительство в государствах-членах ЕС. Страны, где проще и выгоднее всего получить новый статус:

Испания;

Греция;

Мальта;

Кипр;

Португалия.

Тут можно оформить «золотой» ВНЖ за инвестиции стоимостью 250-500 тыс. евро, в зависимости от государства. Благодаря ему вы сможете жить в странах Шенгенской зоны на протяжении максимум 90 дней в полгода. По завершению срока необходимо покинуть зону, а затем можно въехать назад на те же 90 дней. Срок в 3 месяца можно разбивать на несколько коротких поездок, однако нельзя превышать обозначенный лимит – 90 дней в течение 180.

Второй – получение паспорта на Карибах. Если не хотите или не имеете возможности тратить 250-500 тыс. евро на «золотой» ВНЖ, можно выбрать более дешевую альтернативу – гражданство государств Карибского бассейна:

Доминики;

Сент-Люсии;

Гренады;

Сент-Китс и Невис;

Антигуа и Барбуды.

Пороговый размер инвестиций – от 100 тыс. долларов на одного заявителя плюс небольшие административные сборы и пошлины. Получив второе гражданство, вы сможете находиться в Шенгене 90 суток на протяжении 180 дней.

Третий – оформление гражданства в ЕС. Оптимальные варианты – Мальта и Кипр. Получение такого официального статуса обойдется в 1-2 млн евро, в зависимости от особенностей госпрограммы. Но за эту сумму вы получаете неограниченные права по проживанию в Шенгенской зоне. Вам не нужно будет считать время – въезд и выезд будет зависеть сугубо от ваших пожеланий.

На каком варианте остановиться?

Определяясь с конкретным вариантом, учитывайте свои цели и возможности. Если хотите сэкономить на «пропуске» в Шенгенскую зону, выбирайте второй паспорт одного из Карибских государств. Это самое доступное и бесхлопотное решение для тех, кому важны, прежде всего, безвизовые поездки.

Если же вы рассматриваете Европу как «запасной аэродром», где можно будет не только отдыхать в роли туриста, но и жить, и вести бизнес, оформляйте вид на жительство в ЕС. Он даст вам больше экономических и социальных прав и свобод.

Инвесторам, которые настроены еще более серьезно и хотят в перспективе или даже уже сейчас проживать, развивать собственное дело и владеть каким-либо имуществом в ЕС, стоит задуматься о европейском гражданстве. Благодаря ему вы получите возможность не только без ограничений перемещаться по Европе, но полноценно в ней обосноваться.

Если вас заинтересовала перспектива получения гражданства, обратитесь к экспертам Garant Immigration, которые подберут для вас оптимальную программу для оформления нового статуса.

Андрей Бойко, СЕО Garant immigration.

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