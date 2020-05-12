Как добраться из Украины в Церматт?

Церматт - это крошечная деревня в Швейцарских Альпах, расположенная всего в 10 километрах от итальянской границы (Червиния).

Для предотвращения загрязнения воздуха Церматт является относительно закрытой территорией, поэтому прямиком вы не можете въехать в деревню. Итак, вот несколько способов, которые вам помогут добраться до Церматта.

Если вы прибываете самолетом, тогда Церматт расположен в нескольких часах езды от аэропортов, расположенных в Женеве, Базеле и Милане, а также имеет свой вертолетный порт, который управляется Air Zermatt. В зависимости от аэропорта, время транспортировки может варьироваться, но это примерно около 3-4 часов езды на автомобиле до Церматта. Время транспортировки составляет около часа на вертолете поэтому если вы торопитесь добраться до Церматта, вы можете полететь туда.

Украина-Церматт на поезде

Путешествие из Украины в Церматт (Швейцария) на поезде стоит достаточно дорого, если не хватает денег, вы можете выиграть их тут. Общее расстояние составляет 2433 километра пути. Вам потребуется изучить расписание и информацию, которая поможет добраться до железнодорожного соединения. Сравните цены, и купите билет. Поездка на прямом междугородном поезде (ночном) поможет добраться из Украины в Германию.

Поезд из Украины в направлении Парижа с остановками в Берлине, Франкфурте, Мангейме и Карлсруэ не работают ежедневно, этот факт следует понимать и учитывать, если вы планируете поездку из Украины в Церматт на поезде. Для поездки внутри Германии от города прибытия ночного поезда до вашего конечного пункта назначения, купите билет по ссылке бронирования немецких железных дорог Deutsche Bahn.

Путешествие из Берлина (Германия) в Церматт (Швейцария)

Чтобы добраться из Германии в Швейцарию на поезде, воспользуйтесь одним из частых рейсов, в том числе ночным поездом. Есть очень привлекательные предварительные тарифы (Sparpreis Europa), доступные от Deutsche Bahn (немецкие железные дороги). Пожалуйста, используйте популярные ссылки бронирования, чтобы узнать расписание и цены на билеты.

Поскольку путешествие на поезде по Швейцарии довольно дорогое по стоимости, предварительные тарифы, предлагаемые Deutsche Bahn для многих направлений в Швейцарии, являются очень хорошим вариантом для многих туристов, кто не знает, как добраться до Церматта из Украины.

Общая информация о поездке из Женевы в Церматт

Путешествие из Женевы в Церматт проведет вас через некоторые из самых потрясающих пейзажей в Европе. С заснеженными горами и глубокими зелеными долинами, это потрясающе красивое путешествие. Путешествуя из Женевы в Церматт, поезд является разумным вариантом для большинства людей, так как это удобно и экономически выгодно.

При бронировании апартаментов в Церматте может быть организован трансфер на автобусе. Такси доступны, но стоят дороже, чем поезд. Церматт является зоной, свободной от автомобилей, и те, кто ведет машину, должны оставить свои автомобили поблизости и сесть на трансфер до Церматта. Поездка на поезде займет менее 4 часов, автобусе, такси или частном автомобиле-3 часа.

Автобусы из Женевы в Церматт

При бронировании номера туристическая компания обычно организует автобусы из Женевы в Церматт. Они управляются компанией Ingrams и отправляются из чартерного терминала в аэропорту Женевы. Хотя это займет меньше времени, чем поезд, вы можете обнаружить, что ожидаете в аэропорту прибытия других пассажиров.