Как будут работать отели на курортах Украины в условиях карантина

До недавних пор курортный сезон 2020 в Украине находился практически под угрозой срыва из-за пандемии COVID-19, охватившей весь мир. Сейчас ситуация прояснилась, стало очевидно, что он состоится, поэтому курорты активно готовятся к приёму туристов.

В то же время понятно и то, что работа отелей в этом году будет проходить в условиях противодействия распространению эпидемии. К новому формату отдыха придется привыкать и субъектам, предоставляющим услуги, и самим туристам. В чем будут заключаться особенности работы отелей в условиях карантина и как готовятся к их реализации на объектах узнаем дальше, пишет dorogovkaz.com со ссылкой на экспертов НМП "Azov.UA".

Тема коронавируса и спровоцированной им ситуации коснулась каждого украинца. Окончание карантина переносилось уже несколько раз, и хотя его крайней датой названо 22 мая, сегодня ни для кого не секрет, что выходить из карантина страна будет еще долго и поэтапно. Поэтому в ближайшее время меры предосторожности останутся актуальными.

В то же время послабление карантинных ограничений начали вводить уже сейчас, и большинство украинцев ощутили их на себе. Постановление Кабинета Министров № 343 от 4.05.2020 о внесении изменений в некоторые ранее принятые акты позволило возобновить работу части заведений и организаций, а также открыло простым гражданам доступ к посещению прибрежных и парковых зон отдыха, скверов, летних площадок и мест общественного питания.

Это приободрило горожан, позволило после длительного просиживания в четырех стенах собственных квартир разрешить себе хоть какие-то маленькие радости и заставило всерьез задуматься о планах на отдых, тем более что до начала курортного сезона осталось совсем немного.

А как же курорты?

Хотя с принятием вышеобозначенного постановления напряжение в предпринимательской среде несколько ослабло, часть бизнеса, в том числе туристического, осталась в подвешенном состоянии, ведь о работе отелей, баз отдыха и других объектов туристического жилья не было сказано ровным счетом ничего. А между тем на многих объектах номера были забронированы еще до начала карантина, и отменять бронь никто не собирался.

"Статусом на сегодня бронирование в Кирилловке пока что ведется очень слабо, но старые брони практически никто не отменяет. При этом некоторые регионы с VIP-жильем по типу Бирючего острова даже испытывают туристический бум – на эти даты в мае прошлого года было забронировано меньше жилья, чем в мае 2020", – пояснил главред НИАП "Кирилловка.Укр" Евгений Смельчаков.

Данные обстоятельства послужили поводом для обращения Украинского национального комитета Международной торговой палаты с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю от 13.05. 2020 с просьбой разрешить деятельность отелей и отельно-курортных заведений с 22.05.2020 года при условии выполнения всех санитарных требований ВОЗ. Также президент комитета Владимир Щелкунов попросил разработать правила функционирования отелей, предотвращающие распространение вируса. Кроме того, просьба охватывала и возобновление деятельности транспорта, исполняющего внутренние пассажирские перевозки.

В качестве фактов, подтверждающих необходимость принятия данных решений, приводилось то обстоятельства, что состоянием на сегодня порядка 15% украинцев переориентированы на внутренний туризм, что поспособствует наполнению центральных и местных бюджетов и поможет в посткризисном восстановлении экономики.

Реакция последовала незамедлительно

Уже 18 мая главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко был утвержден проект временных рекомендаций, в котором прописаны требования к условиям работы отелей на период карантина.

Среди основных положений проекта – регулярный температурный скрининг сотрудников, обустройство мест для обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий соблюдения допустимой дистанции в вестибюлях и на летних площадках кафе и ресторанов, почасовая влажная уборка в местах наибольшего скопления людей с дезинфекцией поверхностей и прочее.

Такой же проект разработан и в отношении транспортных перевозок. Он предусматривает похожие с предыдущим действия, в частности запрещает проезд членам экипажа и пассажирам без респираторов или медицинских масок, а в случае поездок в регионы, где ослабления карантина не действуют, предполагает перевозку в пределах 50% от общего допустимого количества пассажиров с рассадкой через одно посадочное место.

Теперь осталось только ждать, когда Кабмин утвердит данные проекты и удовлетворит перечисленные просьбы.

Собственники отелей уже действуют

А тем временем отельеры самостоятельно принимают меры по оснащению объектов противоэпидемическими средствами и готовятся принимать туристов во всеоружии. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.

"Мы уже закупили достаточное количество масок и перчаток и планируем в полном объеме обеспечить этими средствами защиты не только весь персонал, но и гостей нашего отеля. Ежедневно перед началом каждой смены сотрудникам будет измеряться температура тела, и в случае её повышения более чем до 37,2 градусов человек будет немедленно изолирован, условия для этого тоже есть. Измерение температуры будет проводиться также у гостей перед поселением. На территории нашего отеля работает медпункт, поэтому если кто-то из постояльцев испытает ухудшение самочувствия, ему будет предоставлена квалифицированная медицинская помощь", – сообщает владелец семейного отеля "Жемчужина Прибоя" в Кирилловке, Олег Балабатько.

На других объектах в Кирилловке также проводят дооснащение техническими и дезинфицирующими средствами защиты и уверяют, что смогут обеспечить комфортные и безопасные условия отдыха.