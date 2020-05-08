Кабмин запретил повышать цены на 10 продуктов, антисептики и средства защиты

Назван список товаров, которые будут защищены от жадности бизнесменов

Кабмин в пятницу, 8 мая, опубликовал постановление о государтсвенном регулировании цен. В перечне социально значимых товаров - 10 продуктов питания, антисептики и средства защиты.

Постановление Кабмина №341 вступит в силу 18 мая 2020 и будет действовать до конца карантина. В перечень социально значимых товаров вошли:

Продукты питания

гречка,

сахар-песок,

мука пшеничная высшего сорта,

макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),

хлеб ржано-пшеничный,

яйца куриные категории С1,

птица (тушка куриная),

вода минеральная негазированная,

масло сливочное жирностью 72,5%

Лекарственные препараты

Paracetamol,

Azithromycin,

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor,

Ampicillin,

Amoxicillin,

Ceftriaxone,

Moxifloxacin

Антисептики и дезинфицирующие средства

хлоргексидин (Chlorhexidine),

этанол (Ethanol),

повидон йода (Povidone iodine),

средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub),

хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound),

хлороксиленол (Chloroxylenol),

спиртосодержащий антисептик для рук карманный,

дезинфицирующее средство для обработки поверхностей,

дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи,

моечно-дезинфицирующее средство для стирки,

дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты

шапочка медицинская одноразовая,

медицинская маска,

халат изоляционный медицинский одноразовый,

костюм биологической защиты/комбинезон,

водонепроницаемые лабораторные костюмы,

перчатки медицинские стерильные или нестерильные,

перчатки нитриловые,

перчатки латексные,

кольчужные (кевларовые) перчатки,

полнолицевая маска/полумаска,

защитный щиток,

защитные очки,

респиратор FFP2 или FFP3,

фартук медицинский,

бахилы одноразовые,

резиновые сапоги,прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук,

медицинская марля,

защитная полумаска,

фильтры для полнолицевых и полумасок.

Решение о госрегулировании цен было принято Кабмином 22 апреля 2020, похоже, две недели ушли на то, чтобы составить этом список.