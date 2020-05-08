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Кабмин запретил повышать цены на 10 продуктов, антисептики и средства защиты

18:56
Назван список товаров, которые будут защищены от жадности бизнесменов - фото 1
Назван список товаров, которые будут защищены от жадности бизнесменов

Кабмин в пятницу, 8 мая, опубликовал постановление о государтсвенном регулировании цен. В перечне социально значимых товаров - 10 продуктов питания, антисептики и средства защиты.

Постановление Кабмина №341 вступит в силу 18 мая 2020 и будет действовать до конца карантина. В перечень социально значимых товаров вошли:

Продукты питания

  • гречка,
  • сахар-песок,
  • мука пшеничная высшего сорта,
  • макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),
  • хлеб ржано-пшеничный,
  • яйца куриные категории С1,
  • птица (тушка куриная),
  • вода минеральная негазированная,
  • масло сливочное жирностью 72,5%

Лекарственные препараты

  • Paracetamol,
  • Azithromycin,
  • Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor,
  • Ampicillin,
  • Amoxicillin,
  • Ceftriaxone,
  • Moxifloxacin

Антисептики и дезинфицирующие средства

  • хлоргексидин (Chlorhexidine),
  • этанол (Ethanol),
  • повидон йода (Povidone iodine),
  • средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub),
  • хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound),
  • хлороксиленол (Chloroxylenol),
  • спиртосодержащий антисептик для рук карманный,
  • дезинфицирующее средство для обработки поверхностей,
  • дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи,
  • моечно-дезинфицирующее средство для стирки,
  • дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты

  • шапочка медицинская одноразовая,
  • медицинская маска,
  • халат изоляционный медицинский одноразовый,
  • костюм биологической защиты/комбинезон,
  • водонепроницаемые лабораторные костюмы,
  • перчатки медицинские стерильные или нестерильные,
  • перчатки нитриловые,
  • перчатки латексные,
  • кольчужные (кевларовые) перчатки,
  • полнолицевая маска/полумаска,
  • защитный щиток,
  • защитные очки,
  • респиратор FFP2 или FFP3,
  • фартук медицинский,
  • бахилы одноразовые,
  • резиновые сапоги,прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук,
  • медицинская марля,
  • защитная полумаска,
  • фильтры для полнолицевых и полумасок.

Решение о госрегулировании цен было принято Кабмином 22 апреля 2020, похоже, две недели ушли на то, чтобы составить этом список.

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