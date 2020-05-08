Кабмин запретил повышать цены на 10 продуктов, антисептики и средства защиты
Назван список товаров, которые будут защищены от жадности бизнесменов
Кабмин в пятницу, 8 мая, опубликовал постановление о государтсвенном регулировании цен. В перечне социально значимых товаров - 10 продуктов питания, антисептики и средства защиты.
Постановление Кабмина №341 вступит в силу 18 мая 2020 и будет действовать до конца карантина. В перечень социально значимых товаров вошли:
Продукты питания
- гречка,
- сахар-песок,
- мука пшеничная высшего сорта,
- макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),
- хлеб ржано-пшеничный,
- яйца куриные категории С1,
- птица (тушка куриная),
- вода минеральная негазированная,
- масло сливочное жирностью 72,5%
Лекарственные препараты
- Paracetamol,
- Azithromycin,
- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor,
- Ampicillin,
- Amoxicillin,
- Ceftriaxone,
- Moxifloxacin
Антисептики и дезинфицирующие средства
- хлоргексидин (Chlorhexidine),
- этанол (Ethanol),
- повидон йода (Povidone iodine),
- средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub),
- хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound),
- хлороксиленол (Chloroxylenol),
- спиртосодержащий антисептик для рук карманный,
- дезинфицирующее средство для обработки поверхностей,
- дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи,
- моечно-дезинфицирующее средство для стирки,
- дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования
Средства индивидуальной защиты
- шапочка медицинская одноразовая,
- медицинская маска,
- халат изоляционный медицинский одноразовый,
- костюм биологической защиты/комбинезон,
- водонепроницаемые лабораторные костюмы,
- перчатки медицинские стерильные или нестерильные,
- перчатки нитриловые,
- перчатки латексные,
- кольчужные (кевларовые) перчатки,
- полнолицевая маска/полумаска,
- защитный щиток,
- защитные очки,
- респиратор FFP2 или FFP3,
- фартук медицинский,
- бахилы одноразовые,
- резиновые сапоги,прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук,
- медицинская марля,
- защитная полумаска,
- фильтры для полнолицевых и полумасок.
Решение о госрегулировании цен было принято Кабмином 22 апреля 2020, похоже, две недели ушли на то, чтобы составить этом список.
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