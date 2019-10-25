Кабмин решил признать "документы" "ДНР" и "ЛНР", но не все

В Кабмине придумали новую схему по признанию "документов" из ОРДиЛО

Правительство Украины ввело новый механизм подтверждения выданных в ОРДиЛО медицинских и судебно-медицинских справок о рождении ребёнка или смерти человека. Решение об упрощении процедуры приняли политики на заседании 23 октября, а сообщили об этом днём позже.

Как утверждают в министерстве юстиции, постановление приняли для выполнения норм закона № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В нем сказано, что "деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской областях противоречит нормам международного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий, кроме документов, подтверждающие факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях".

- Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, согласно которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность, - заявил глава Минюста Денис Малюська.

Фактически это означает, что Украина признаёт лишь два типа документов, выданных оккупантами. Только вот особого смысла в этом нет. Подтверждать факты рождения или смерти должна будет специально созданная для этого комиссия. Она, как утверждают в Кабмине, будет "выяснять действительные обстоятельства дела" и выдавать заключения, которые будут приняты загсами. Как именно чиновники собираются верифицировать факты рождения или смерти людей в "ДНР" и "ЛНР", неизвестно. А бессмысленным постановление Кабмина делает то, что механизм получения украинских свидетельств и без того был упрощенным - людям достаточно было приехать в суд с пакетом документов, а служители Фемиды по ускоренной процедуре распоряжались признать не документы из "дыры", а факт рождения или смерти человека.

Так что на самом деле в Кабмине ни разу процедуру не упростили, только лишь переложили работу с судей на пока ещё несуществующую комиссию.