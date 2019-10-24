Депутат-пособник оккупантов занял топовую должность в Донецкой области (ФОТО)

Александр Швайко на ватном митинге в 14-м году

В среду, 23 октября, ватоголовые представители местной власти в освобожденном Покровске продавили участника "русской весны" Александра Швайко на должность руководителя управления семьи, молодежи и спорта.

Теперь адепт страны-агрессора, бывший член партии с откровенно пророссийскими взглядами "Разумная сила" будет заниматься семейными движами в городе.

Не помешало депутатам и то, что их коллега внесен в базу "Миротворца" в качестве пособника террористов.

Швайко, как свидетельствуют жители Покровска, организовывал пророссийские митинги в 2014-м. Он же в них и активно участвовал.

В конце сентября прошлого года сепар официально вышел из "Разумной силы", но связано это было совсем не с несогласием с руководством партии, которое каталось в оккупированный Луганск, а из-за необходимости активнее вливаться в политику.

Швайко в ходе выборов в Раду в этом году был членом окружной избирательной комиссии №50 и лично занимался доставкой оригиналов протоколов с мокрыми печатями в ЦИК.

При это он выехал из Покровска вместе с главой ОИК Татьяной Лозинской, но на четыре дня "исчез" и объявился в столице со значительным опозданием.