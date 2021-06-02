Кабмін призначив нового головного санлікаря

Ігор Кузін / РБК-Україна

Кабінет Міністрів у середу, 2 червня, призначив на посаду заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також уряд призначив ще одним заступником глави МОЗ Петра Ємця.

"Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров’я", - написав Ляшко.

Ігор Кузін досі обіймав посаду заступника генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

Головний державним санлікарем раніше був Віктор Ляшко, якого 20 березня призначено міністром охорони здоров'я. Ляшко одразу пообіцяв вирішити ситуацію з провалом вакцинації від коронавірусу, яку провалив його попередник, але наразі проблема не розв'язана - щеплення йде дуже повільно.