Кабмин переписал идиотские правила о запрете въезда иностранцам

В ГПСУ рассказали о новых правилах въезда иностранцев

В среду, 9 июля, в правительстве Шмыгаля исправили свою ошибку, которую не допустил бы и студент любого юридического факультета. Сделали это после криво прописанного разрешения на въезд детей граждан Украины и нежелания ГПСУ пропускать через границу совершеннолетних иностранцев.

Как заявили сегодня в Государственной пограничной службе, после юридического фиаско с непропуском граждан целого ряда стран, которые приехали навестить родителей в период карантина, в Кабмине внесли изменения в перечень исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд.

Ранее в правительстве вписывали возможность въезда только гражданам иных стран, которые являются детьми украинцев. При этом юридически под термином "дети" пограничники понимали людей, не достигших 18-летия.

Теперь же в качестве исключений у Шмыгаля вписали людей, у которых один из супругов, родители, дети, бабушки или дедушки являются гражданами нашей страны.

- Обращаем внимание, что согласно законодательству правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия, - отметили в ГПСУ. - Также решен вопрос направляющихся в Украину на учебу. В соответствующий абзац дописано, что иностранцы должны учиться в высших учебных заведениях.

Самым эпичным в этой ситуации является то, что в Кабмине вообще не предусмотрели возможность проведения тестов иностранцами, которые не попадают под исключения.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.