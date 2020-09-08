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Кабмин исключил поставщика вакцин UNICEF из перечня организаций для закупки медпрепаратов

19:40
В Кабмине отлучили UNICEF от закупок медпрепаратов для Украины - фото 1
В Кабмине отлучили UNICEF от закупок медпрепаратов для Украины

Во вторник, 8 сентября, в правительстве приняли очередное решение, которое звучит по-идиотски, также выглядит, да и вообще является идиотским. Об исключении агентства ООН - Детский фонд ООН ЮНИСЕФ из перечня организаций, у которых будут закупать медикаменты из средств госбюджета-2020.

Согласно опубликованному на сайте Кабинета министров списку, команда Шмыгаля решила не допускать UNICEF к покупкам медицинских средств.

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С учетом того, что крупнейшая организация имела возможность без коррупционных схем и по адекватным ценам продавать необходимое для нужд украинцев, отказ от сотрудничества с ней в плане покупок явно нельзя назвать адекватным.

В то же время в перечне международных организаций с доступом к бюджетным средствам по-прежнему остаются британское закупочное агентство Crown Agents и программа развития ООН ПРООН.

UNICEF, как известно, долгое время являлся крупнейшей организацией, которая занималась реализацией вакцин. В том числе и для детей.

Какова была мотивация представителей Зе команды отлучить ЮНИСЕФ от закупок за госсредства, неизвестно.

Впрочем, судя по тенденции к развалу медицинской системы, возвращению в МОЗ людей из команды Януковича с 40% откатами, а также сведению к нулю вакцинации среди населения, можно предположить, что в правительстве посчитали Украину не нуждающейся в услугах международного партнера.

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Министерство здравоохранения ООН закупки Новости
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