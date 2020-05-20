Кабмин без конкурса назначил кандидата от "Слуги народа" губернатором Запорожской области

Виталий Боговин пытался стать депутатом. Теперь пробился в губернаторы

В среду, 20 мая, в ходе заседания правительства было принято решение об увольнении назначенного без конкурса Гончаруком Виталия Туринка и назначении на его должность другого сторонника Зе команды - Виталия Боговина.

В ходе сегодняшнего заседания Кабмина новый глава ОГА сам представлял себя перед министрами.

- У меня нет опыта на государственной службе, но есть опыт ведения бизнеса и мотивация работать во власти в интересах людей. Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой привести в Запорожскую область – и сделать стартап на этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать, - гордо объявил губернатор. - К сожалению, промышленность не дает тех поступлений в бюджет, которые были, например, в 2019 году. При этом в области есть морской торговый порт, огромная развитая инфраструктура, три морских курорта — эти все направления должны развиваться. Агросектор развит на достаточном уровне. Своими же ключевыми приоритетами вижу возобновление работы крупных заводов, что станет залогом успеха для области, а также развитие туризма и реализацию стратегии большого строительства: дороги и мосты.

Примечательно, что бывший глава Запорожской областной государственной администрации был назначен за подписью Гончарука точно так же, как и нынешний - без каких-либо конкурсных отборов.

Боговин же шансов на прохождение в финал конкурса, судя по всему, никаких и не имел. Зато в 2019-м году он значился кандидатом в народные депутаты по 78 округу от пропрезидентской партии "Слуга народа".

До своего похода в выборы 50-летний губернатора работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", которая занимается дистрибьюцией семян, удобрений и средств защиты растений. А с 2010 он вместе с предпринимателем Вадимом Коверником создал агрохолдинг LANDFORT. Шесть лет спустя предприниматели объединили все свои активы в BKW Group.